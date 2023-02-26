柏林电影节：法国纪录片『Sur l'Adamant』夺走金熊

柏林国际电影节

2023年2月25日，法国导演尼古拉斯·菲利伯特执导的纪录片《坚毅之旅》(Sur l'Adamant)获得本届电影节金熊奖最佳影片。这是导演在颁奖典礼后展示金熊奖。

第73届柏林电影节于周六在雨雪交加的寒风和上万人在德国首都要求结束乌克兰战争的和平游行的气氛中落下帷幕。19部参赛片角逐金熊银熊的竞赛带来了一批新的赢家。

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最高奖金熊奖颁给了法国导演尼古拉斯·菲利伯特 (Nicolas Philibert) 执导的 纪录片『Sur l'Adamant』（坚毅之旅）。 这部影片讲述了巴黎市中心一家独特的帮助有精神障碍者的日托中心的故事。72岁，一头银发的菲利伯特上台领奖时表示非常意外，问是评委疯了还是他自己疯了。“这个奖太大了。”

德国东道主的影片也大有斩获。德国导演Christian Petzold的杰作《红色天空》获电影节第二大奖评审团大奖银熊奖。Petzold这是第六次争夺金熊奖，但还是与金熊无缘。尽管只得到了银熊，这位著名导演还是非常高兴，在颁奖台上有那么一小会儿将英语和德语全忘了。

美国大导演史蒂文•斯皮尔伯格获终身成就金熊奖。

葡萄牙导演 若昂·卡尼霍 (João Canijo)执导的 电影《Mal Viver》（糟糕的生活）获评审团银熊奖。

美国导演菲利普加雷尔 以影片《大战车》获 最佳导演银熊奖 。

西班牙8岁小女孩索菲亚·奥特罗以其在《 20,000 种蜜蜂》中的表演获最佳主角银熊奖，由此成为电影节最年轻的获奖者。

奥地利演员Thea Ehre 以其在《直到深夜》影片中的表演获最佳配角银熊奖。

电影《音乐》的剧作者Angela Schanelec 获最佳剧本银熊奖。Angela Schanelec是德国导演，剧作家和演员。

影片《Disco Boy》的法国摄影师Hélène Louvart 获最佳摄影银熊奖。

中国大陆今年有两部影片参加角逐金熊银熊。一部是张律编剧和导演的剧情片《白塔之光》，另一部是刘健导演的动画片《艺术学院》。可惜两部电影都与金熊和银熊擦肩而过，未能获奖。

华语片今年阵容强大，可惜在其它单元也未能获奖。

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