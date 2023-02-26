沙利文：预期拜登与习近平"将于不久后对话"

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美中关系近期因中国侦察气球入侵而紧张加剧，白宫国安顾问沙利文2月26日周日受访表示，他预期美国总统拜登与中国国家主席习近平不久后将进行对话，但目前还没有具体规划。

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中央社报道，美国国家安全顾问沙利文在美国国家广播公司新闻网（NBC News）节目"会晤新闻界"（Meet the Press）周日播出的访问中说，目前虽还没有规划，但他预期拜登与习近平"在不久的将来"会进行对话。

在谈到美中关系目前紧张程度，沙利文表示，美国还是能与中方高层对话，并非所有沟通管道都被切断，美国国务卿布林肯近日就在慕尼黑与中共中央外事工作委员会办公室主任王毅会晤，但双方目前没有确保稳定所需的军事交流。

沙利文说，美方多次强调，美中需要军事沟通管道，以避免局势升高或意外事件与错误，但很遗憾，中国军方拒绝与美国国防部长奥斯汀通话。

美军2月4日击落入侵美国领空的中国侦察气球当天，美国曾要求让奥斯汀和中国国防部长魏凤和就安全议题通话，但遭北京当局拒绝。

沙利文强调："这是中方的问题，因为从美国角度来看，对世界其他国家来说，美国是以负责任方式行事，准备好与北京建立危机沟通管道。"他说，即使在冷战高峰时期，美国与苏联仍维持类似沟通管道。

谈到中国24日针对俄乌战争发表立场文件，呼吁尽快启动和谈，沙利文表示，战争爆发以来，习近平从未与乌克兰总统泽连斯基进行过谈话，但中俄却常常对话，北京是在这样的背景下提出这份文件的。

沙利文指出，在只有单方面外交的情况下，很难推动任何和平倡议。就美国立场来说，任何一方提出的和平计划都应纳入乌克兰的意见。

沙利文并再次呼吁中国不要提供俄罗斯致命性武器援助。他说，这样做不符合中方利益，不仅会导致北京与欧洲等世界多国疏远，中国还需承担俄罗斯战争罪行的责任，"这并非明智之举，但最终决定仍是北京做出"。

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