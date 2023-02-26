美国中情局局长证实 中国可能对俄提供致命武器

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美国中情局局长伯恩斯证实，中国可能提供致命武器协助俄罗斯攻打乌克兰。法新社报道：美国称“确信”中国正在考虑向俄罗斯提供致命武器用于乌克兰战争，虽然据美方表示，北京尚未做出任何决定。美国正在加大施压，警告北京不要"越过红线"。CIA局长并称，他不认为习近平已做出是否侵台决定。

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法新社消息，美国中央情报局局长伯恩斯2月26日周日罕见地接受哥伦比亚广播公司采访表示，“我们确信中国领导人正计划向俄罗斯提供致命性的装备”。但是，伯恩斯也同时表示，“我们还没有看到(北京）做出最终决定”，也还没有看到他们(中国）向俄罗斯实际运送"武器的证据"。

一周来，美国展开重大的外交攻势，警告中国不要对俄罗斯提供致命的军事援助，美方认为，(中国如果对俄提供武器援助）将改变这场冲突的游戏规则。

北京方面则是强烈否认这些指控。

根据媒体报道，包括《华尔街日报》和 NBC 频道援引没有透露姓名官员的话称，中国将特别提供无人机和弹药。

另据中央社消息，美国中情局（CIA）局长伯恩斯表示，中情局不认为中国国家主席习近平已做出是否侵略台湾决定，而且美方研判，习近平与中国军方高层对能否达成侵台任务仍有疑虑。

伯恩斯（Bill Burns）24日接受美国哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News）节目"面对全国"（Face the Nation）主持人布瑞南（Margaret Brennan）独家访问时表示，中情局不认为习近平已经做出是否侵略台湾的决定。

他表示："我们有必要非常认真看待习近平最终要控制台湾的企图心。然而在我们看来，这并不意味一场军事冲突不可避免。"

他又说："我们最基本的判断是，习近平与他的军方干部今日对于中国能否达成侵台任务存有疑虑。"

伯恩斯还提到，俄罗斯全面侵略乌克兰以及后续全球反应，令习近平特别关注。他说，"没有其他外国领袖，比习近平更密切注视（俄罗斯总统）普京在乌克兰的经验、战事的发展。我认为从许多方面来说，他（习近平）的所见令他不安而趋于审慎。"

而美国副国务卿谢尔曼则重申，美国已经直接警告北京，如果付诸行动会面临后果。

美国国务卿布林肯18日与中共中央外事工作委员会办公室主任王毅在慕尼黑安全会议场边会晤后，接受美国媒体访问时透露，美方非常担忧中国正积极考虑提供俄罗斯致命性的支援，包括武器和弹药。布林肯当面向王毅警告说，这样做"会对我们的关系造成严重后果"。

美方近期揭露，习近平正在考虑"升级介入"俄乌战争程度，这与拜登政府过往的评估大相径庭。本月稍早伯恩斯还对美国乔治城大学的学生表示，习近平一直"不太愿意将俄罗斯非常感兴趣的致命武器提供给俄国，以用于乌克兰"。

不过，勃恩斯这次受访时强调，北京尚未决定将致命性援助交给莫斯科。他说，我想这也是为什么布林肯国务卿与总统认为，有必要让对方非常清楚知道，（这么做）可能会有后果。"

伯恩斯也证实，拜登政府将美国中情局掌握的情报公开，目的正是要遏阻中国决定将致命性援助提供给俄罗斯。他表示，习近平如果援俄，"会是一场风险非常高且非常不明智的赌注"。

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