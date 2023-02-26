美国对以巴承诺"避免进一步暴力冲突”表示欢迎

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美国周日对以色列和巴勒斯坦官员在约旦会谈，承诺"防止进一步的暴力”表示欢迎，美国白宫国安顾问沙利文表示，落实有关承诺至关重要。以巴高级安全官员周日在约旦举行会谈，承诺避免进一步的暴力冲突。

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法新社消息，以色列和巴勒斯坦官员周日罕见地在约旦进行会谈，双方承诺避免进一步的暴力冲突。然而，会谈期间，又有两名以色列人在约旦河西岸遭到杀害。

会谈在约旦南部红海港口城市亚喀巴举行。与会代表包括埃及和美国官员，以及约旦官员和联合国中东与北非事务协调员麦格克。

会后的联合声明表示，以色列和巴勒斯坦官员表示，他们将密切合作，以防止进一步的暴力，并重申有必要致力于缓和局势。以色列并承诺未来四个月内停止讨论建立任何新的犹太人定居点，并在未来六个月内不会将非法的定居点合法化。

声明并表示，东道国约旦以及埃及和美国都认为，以巴双方达成这些谅解，标志着双方在重建和深化关系方面取得重大进展。

美国白宫安全顾问沙利文周日在一份声明中表示，“我们认识到这次会议是一个起点，未来数周和数月将有大量工作要做，以为以色列人和巴勒斯坦人建设一个稳定和繁荣的未来”。

沙利文称：“以实际行动落实这些承诺至关重要”，他并特别感谢近几周约旦国王阿卜杜拉二世和埃及总统塞西为“确保会谈成功”所发挥的作用。

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