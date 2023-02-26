美国能源部指新冠大流行可能源自中国实验室泄漏

中国-新冠病毒

中国科学院武汉病毒研究所P4研究室病毒专家石正丽与其他研究人员在实验室合作的档案照片。

根据美国媒体周日披露的信息，美国能源部现在认为，中国的一个实验室事故极可能是这场席卷世界的新冠大流行(Covid-19)的祸首。不过，这些媒体也强调了情报机构之间的分歧依然存在。

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华尔街日报、纽约时报以及CNN等多家媒体援引的匿名信息显示，新发现的情报使得美国能源部有关新冠来源的分析倒向实验室泄漏这一假设。

不过，这些媒体强调，这个新的分析是由负责监督生物实验室的能源部 “以低水平的信心 ”公布的。

华尔街日报报道说，由此，美国能源部的分析与美国联邦调查局此前的分析达致相同的结果。美国联邦调查局认为，这场发生在2020年年初，造成全球将近700万人丧生，在数月内导致世界紊乱的新冠病毒，是因为中国一家实验室泄漏所致。

该报还报道说，其他四家美国情报机构认为新冠病毒源自自然传染，而另外两家情报机构尚未得出明确结论。

美国国家安全顾问沙利文周日对CNN有线电视网表示：“就目前而言，情报界还没有得出一个关于这个问题的最终答案”。

二月中旬，世界卫生组织总干事谭德塞承诺将竭尽全力找到新冠病毒的来源，他否认有关世卫已经放弃调查新冠来源的说法。

国际科学界认为，查清楚新冠大流行来源对更好地应对疫情以及避免新的大流行至关重要。

美国情报圈由18个机构构成，包括能源部、国务院、财政部内所设办公室。其中8个机构和国家情报会议一同参与追查新冠大流行起源。

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