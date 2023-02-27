中国知名经济学家厉以宁逝世

中国/北大/经济学家

北京大学2月27日周一晚间宣布，中国知名经济学家、昔日曾教导国务院总理李克强的北大光华管理学院名誉院长厉以宁，27日晚7时31分在北京协和医院逝世，享年92岁。

广告 继续浏览后续

中央社报道，厉以宁是中国最早提出"股份制"改革理论的学者之一。曾提出中国经济发展"非均衡理论"，并对中国经济转型进行理论探讨，使他在1980年代的改革开放初期即声名大噪，在中国政坛及学界有了"厉股份"的外号。

由于这些主张在中国改革开放时期属于先进观念，使产权模糊的国有企业、集体企业获得股份制改造，被认为对中国经济的改革与发展产生深远影响。此后，厉以宁还主持了中国"证券法"及"证券投资基金法"的起草工作，间接促成了上海、深圳证券交易所的诞生。

根据北京大学官网周一晚间公告，厉以宁除具有中共党员身分外，还曾任中国"民主党派"中国民主同盟副主席。并曾担任中国全国人大财经委员会副主任、全国政协经济委员会副主任，也曾获得中国官方颁发的"改革先锋"奖章。

北大并以"经济体制改革的积极倡导者、著名经济学家、杰出的教育家"、"全校师生沉痛悼念"等语形容厉以宁，校方并已他成立治丧工作组。

此外，由于厉以宁长期任教，因此其学生不乏成为中共党政高官者。除李克强外，包括前中国国家副主席李源潮、中国国务院发展研究中心党组书记陆昊等人，也是厉以宁的学生。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅