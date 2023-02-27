华兴资本老板包凡消失两周后被宣布正在"配合"调查

华兴资本包凡

中国著名科技企业家包凡在失踪两个星期后，他的公司周日2月26日表示获悉包凡正在"配合"中国某些当局的调查。

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法新社2月27日发自北京的消息，52岁的包凡是华兴资本的创始人，这是一家专门从事“科技投资”的大型中国民营投资银行。

该集团已操盘几家数字巨头的首次公开募股（IPO）其中包括电子商务专家京东（JD.com）。它还在2015年推动“滴滴”和“快的”合并。

包凡的消失，引发人们担忧中国当局对金融业实施新一轮收购，导致该集团在香港的股票暴跌。

周日晚间，华兴资本表示，公司"获悉包先生目前正在配合中国大陆某些机构的调查"，但未说明调查的确切性质，也没有回应法新社的评论请求。

华兴资本补充说："如有需要，公司将协助配合中华人民共和国有关当局的一切合法要求。

华兴资本在2月16日报告了包凡的失踪事件，称其"无法与（首席执行官）包凡取得联系"。

这起失踪事件让人联想到加拿大华裔富豪肖建华，肖建华于2017年1月在香港的一家酒店（四季酒店）失踪，后传出消息他被北京特工绑架到内地的消息。

在被捕时，肖建华先生是中国最富有的人之一，估计拥有60亿美元的财富。据媒体报道，肖建华据称与中共最高领导人关系密切。2022年7月4日，肖建华被上海中级法院以诈骗罪判处13年有期徒刑。

华兴资本老总包凡案，可能与该公司董事长去年出事有关。据财新网报道，华兴资本的董事长丛林在国有银行工商银行的工作进行调查后，于去年9月将其拘留。

法新社说，近年来，习近平主席领导了一场反腐斗争，许多商业领袖因此入狱，特别是在金融和新技术领域。

华兴资本成立于2005年，在全球有700多名员工，在新加坡和美国都有业务。

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