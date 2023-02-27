印度：德国的新中国？

德国-印度-中国

2023年2月25日，在印度新德里，德国总理朔尔茨和印度总理莫迪在印度拉什特拉巴万总统府前院举行的隆重接待仪式上交谈。

据德国电视一台和德国广播电台报道，德国总理朔尔茨于周日对印度进行了第二天和最后一天的访问。朔尔茨访问印度的背景是减少德国对中国的依赖。

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朔尔茨周日在印度为更多劳动力移民德国做了广告。在访问科技大都市班加罗尔时，朔尔茨表示，德国在各个领域都需要专业人员。朔尔茨计划减少移民障碍，明显扩大印度IT专家移民德国。这将有助于德国缓解专业人员紧缺问题，同时又能减少对中国的依赖。

德国政府今年的优先事项之一是制定相关法律要求并简化签证发放程序。在班加罗尔，朔尔茨参观了软件公司SAP的总部，并会见了即将在德国开始工作的印度人。

德国政府希望减少对中国的依赖。长期以来，印度一直被视为是一个备选方案。但德国企业抱怨保护主义和官僚主义使德国企业很难在那里投资。德国目前有1800多家企业在印度运作，在中国有5000多家企业。

朔尔茨还呼吁印度就俄罗斯对乌克兰的侵略战争采取明确立场。周六，朔尔茨在会见印度总理莫迪后表示，这场战争是一场大灾难。俄罗斯违反了不使用武器移动边界的国际原则。莫迪回应说，他的国家的目标是通过对话和外交解决战争，印度准备为任何和平谈判做出贡献。

德国《明镜》周刊认为，朔尔茨给人的印象是，他向印度祈求说：拜托了，拜托了，让我们做朋友吧。在访问印度期间，朔尔茨向世界上最大的民主国家献殷勤，尽管那里有时并不十分民主。但德国已经无法自己挑选伙伴了。

《图片报》看到的是，尽管印度总理莫迪非常热情地接待了朔尔茨，尽管发生了残酷的侵略乌克兰的战争，但印度继续维护与俄罗斯的关系，并认为西方对俄制裁是错误的。莫迪继续站在普京一边。

N-TV电视台表示，迄今为止，中国是德国最大贸易伙伴。但另一个亚洲民主国家可能会取代中国的位置。朔尔茨访问印度，为扩大双边经济关系努力，希望扩大投资。在其他领域，双方也打算相互靠近。印度可能会成为德国的新中国

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