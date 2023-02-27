美国指中国可能军援俄罗斯 法国外长呼吁中国谨慎

俄乌战争/中国

法国外长科隆纳于2月27日表示已经多次通过不同渠道向中国传递要谨慎信息

美国中情局于2月26日指中国有可能提供致命武器协助俄罗斯攻打乌克兰，法国外交部长凯瑟琳·科隆纳于2月27日周一呼吁中国谨慎。

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美国中情局局长伯恩斯于2月26日在接受哥伦比亚广播公司采访表示，中国可能提供致命武器协助俄罗斯攻打乌克兰。

目前在日内瓦参加联合国人权和裁军会议的法国外长科隆纳于2月27日表示，已经多次通过不同渠道向中国传递要谨慎信息。

科隆纳外长说一周前与中国负责外交事务高级官员王毅会晤也曾提及俄罗斯与乌克兰战争相关问题，特别是我们非常明确地希望看到中国捍卫《联合国宪章》的原则，包括不干涉，尊重国家完整。我们期望中国与此前一样继续致力于稳定与和平。

法国总统马克龙2月26日周六宣布，他将于 4 月访问中国，并呼吁北京“向俄罗斯施压”来结束俄乌冲突。

法新社指出一周以来，美国一直在加大外交压力，警告中国不要对俄罗斯提供任何致命军援，据专家称，这将会改变这场军事冲突，北京强烈否认该指控。

法国外长科隆纳女士在日内瓦与联合国人权事务高级专员沃尔克·蒂尔克和红十字国际委员会 主席米里亚娜·斯波利亚里克会晤。

法国外长科隆纳指出俄乌军事冲突“不仅涉及欧洲大陆”， 正在发生的事情是如此严重，以至于每个国家都必须明白，如果侵略者得逞，这将威胁所有人的安全。

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