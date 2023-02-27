美国财长耶伦突访基辅 宣布向乌克兰拨款12亿美元财政援助

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美国财长耶伦2月27日周一突访乌克兰首都基辅，并与乌克兰总统泽连斯基和其他官员会面。耶伦宣布向乌克兰拨款12亿美元财政援助，支持乌克兰抗击俄罗斯。

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法新社报道， 在美国总统拜登突访基辅一周后，美国财长耶伦周一在基辅与乌克兰总统泽连斯基会面，耶伦宣布向乌克兰划拨12亿美元的援助款项。

耶伦在基辅发表的讲话中表示， “这是美国约100亿美元援助预算中，向乌克兰划拨的首批12亿5千万美元的援助"。耶伦并表示，“维持政府的有效运作对乌克兰应对俄罗斯的攻击能力至关重要”。

耶伦表示，“我们的经济支持使乌克兰政府和基本公共服务能够在特殊情况下继续运作”，耶伦称，这笔援款将使乌克兰能够支付教师、消防员的工资，甚至可以帮助乌克兰数百万流离失所的民众。

耶伦表示，美国在2022年向乌克兰提供了近500 亿美元的“安全、经济和人道主义”援助，这使美国成为乌克兰的“最大捐助国"。

耶伦并强调，美国将敦促盟友和伙伴采取更多行动支持乌克兰。

耶伦和乌克兰总理什梅加尔举行会谈后，重申总统拜登日前对乌克兰的保证，只要乌克兰有需要，美国都会与乌克兰站在一起。耶伦并强调打击贪污腐败的重要性，她并对泽连斯基采取措施确保援助款项使用具有透明度表示赞赏。

另外，耶伦和什梅加尔在会谈中，也讨论了到对俄罗斯的制裁，以及利用俄罗斯被冻结的资产协助乌克兰重建的可能性。耶伦说，俄罗斯应该承担在入侵乌克兰时所造成的损失，但她也承认，要充公俄罗斯被冻结资产仍面对重大法律障碍。

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