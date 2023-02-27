美能源部指新冠疫情最可能源于中国实验室泄漏 北京称抹黑

中国-新冠病毒

美国能源部最新得出的结论是，新冠大流行根源最有可能是中国实验室泄漏，北京周一矢口否认，并指美方“抹黑”。

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中国外交部发言人毛宁称，病毒溯源是科学问题，不应被政治化，要求“有关方面停止翻炒‘实验室泄漏’论调”。

美国能源部提供给白宫的这份病毒溯源报道本属机密，但被纽约时报、华尔街日报、CNN等媒体披露了出来。美国能源部的结论是，中国实验室的一次意外泄漏最有可能导致了新冠病毒大流行，尽管美国情报机构对病毒的起源仍存在分歧。

美国能源部所属研究机构一直在调查新冠病毒来源，但一直没有定论 ，这次立场转变，是因为获得了新的情报，从而得出新冠疫情最有可能是通过中国一个实验室发生的泄漏事故传播开来的结论。但新情报的具体内容目前并不清楚。

华尔街日报报道说，能源部如今的结论之所以具有重要意义，是因为该机构拥有相当多的科学专业知识，并监督美国国家实验室网络，其中一些实验室进行先进的生物研究。纽约时报也报道说，能源部的许多情报来自其监管的国家实验室网络，而不是间谍网或通信拦截等更传统的情报形式。

中国外交部发言人毛宁星期一批驳美国能源部的结论说：“‘实验室泄漏极不可能’是中国—世卫组织联合专家在实地走访武汉相关实验室并同相关科研人员深入交流的基础上得出的权威科学结论，准确反映在中国—世卫组织溯源联合研究报告中，也得到了国际社会和科学界的广泛认可。”

毛宁所指的世卫专家与中国专家2021年2月的联合调查结论后来在国际上引起很大质疑，主要原因有几个，一则中国拖延了一年之久才允许国际专家前往中国调查，很多证据或踪迹可能丢失；二则那次调查完全由中国方面主导，并不是真正意义上的“独立调查”。

世卫组织总干事谭德塞后来也表示，新冠溯源任何假设都不能排除，包括实验室泄漏事故，因此还需继续调查，但从那以后，世卫组织并未能继续调查。谭德塞2月中旬否认有关世卫组织已放弃调查新冠溯源的说法。

世卫组织星期一表示注意到相关报道。该组织发言人说，世卫组织将继续研究有助于查清新冠病毒来源的各种因素，“我们呼吁中国以及科学界也进行必要的相关研究”。发言人补充说，在获得更多证据前，所有的假设都不排除。

也就是在2021年2月那次世卫专家与中方联合调查结束后不久，有关新冠大流行可能源于实验室泄漏的假设再次兴起。

美国多家情报机构都在研究新冠病毒是如何传播开来的，其中四家情报机构和国家情报委员会认为新冠病毒来源于自然传播，另外两家目前还没有定论。

但美国联邦调查局FBI持有与能源部同样的结论，联邦调查局2021年在其调查报告中指出，新冠疫情很可能是一次实验室意外泄漏的结果，该机构现在仍然坚持这一观点。

2019年年末中国武汉爆发新冠疫情后，武汉华南海鲜市场与中国科学院武汉P4病毒研究所引起广泛关注，前者支持了新冠病毒从动物传播到人类、是自然产生的观点，后者则强化了对新冠病毒可能出自实验泄漏的怀疑。

出售各种动物的武汉华南市场最早被认为是新冠病毒的起源，但科学家们现在认为，武汉海鲜市场仅仅是社区传播的一个环节，并非最初发生人类感染的场所。

武汉病毒研究所因为一直在进行新冠病毒的研究，关于这家研究所发生病毒泄漏事故的假设从未间断。美国国务院2018年的电报和中国内部文件也显示，中国病毒实验室的安全性令人担忧。

美国方面得到的情报还显示，2019年11月武汉病毒研究所有三名研究人员生病，并去了医院就医，这也引发了新冠病毒可能从实验室泄漏的争论。华尔街日报报道说，一些前美国官员说，这些患病的研究人员参与了冠状病毒的研究。但美国众议院情报委员会去年的一份报告认为这一信息既没有加强实验室泄漏的证据，也没有支持自然来源的理论。

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