英国与欧盟就解决脱欧后北爱贸易争端达成新协议

欧盟/英国/北爱尔兰/脱欧

欧盟委员会主席冯德莱恩和英国首相苏纳克2月27日周一宣布，英国和欧盟就解决脱欧后北爱尔兰贸易争端达成新的协议。冯德莱恩表示，新协议使欧盟与英国开启一个新的篇章。美国对欧盟与英国在此棘手问题上达成协议表示欢迎。

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法新社消息，周一在伦敦西部温莎举行的联合新闻发布会上，英国首相里苏纳克和欧盟委员会主席冯德莱恩宣称，欧盟与英国已就北爱尔兰贸易争端达成协议。冯德莱恩表示，双方达成的协议具有历史意义，新协议让欧盟与英国可以开启一个新的篇章。

英国首相苏纳克表示，双方已经修订原先的北爱尔兰议定书，并同意以新的《温莎框架》结束北爱尔兰议定书带来不确定性，他形容是取得决定性突破。

苏纳克说，根据新协议，将会透过设立"红色"和"绿色"通道系统，确保英国其他地区运往北爱尔兰销售的货物保持畅通，而新协议可保障北爱尔兰的司法管辖权。

不过，苏纳克承认，新协议细节仍需让各政党考虑。英国国会将在适当的时候进行表决。

法新社报导，为了对英国脱欧后的北爱尔兰贸易规则进行重大调整，英国与欧盟就"北爱尔兰协议"的修改已费时一年多谈判。

根据2020年达成的英国脱欧协议，当中引发争议的北爱尔兰协议部分，让北爱尔兰留在欧盟单一市场，与英国其餘地区适用不同的贸易规则。然而，北爱尔兰亲英国的联合主义人士坚决反对这份协议，主张这会威胁到北爱在联合王国当中的地位。这导致北爱尔兰已经下放的权力分享瓦解。

这也引发英国政府扬言，如果欧盟不同意让北爱尔兰协议进行通盘修改，就会单方面修改协议。这将导致双边外交关系恶化，并可能掀起更大范围的贸易战。

苏纳克去年10月上台后，双方历经数个月"密切磋商"，终于达成协议。

美国对欧盟与英国就英国脱欧欧北爱贸易争端达成协议表示欢迎。法新社报道，白宫发言人柯比周一表示新协议将促进对欧盟及英国的繁荣。他说，美国对双方在此棘手问题上达成妥协感到欣慰。

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