两会预热 习近平忧患江山变色？

中国2023年两会

中国“两会”早被外界形容为“橡皮图章”，或者“举手机器”，刚刚结束的中共20届二中全会应是最好的佐证。

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二中全会向两会“推荐”领导人名单，推荐是一种委婉的说法，中共推荐两会的，两会难道能够不通过；向人大会议提交『党和国家机构改革方案』，如何改革，具体内容不得而知，公报没有任何透露，但可以肯定的是，中共提交全国人大的机构改革方案，全国人大“审议”也只是做表面文章。被称作“中国议会”的全国人大最重要的事，批准新政府，其实这件事人大也就是走走形式。习近平亲信李强取代李克强出任总理，路人皆知，新政府阁员，中共二中全会已经敲定，用不着人大讨论，大会开幕，李克强做完最后一次『政府工作报告』就让路了。这一切并不奇怪，无非习时代做得有过之而无不及，比如，中共中央2月26日还专门下达文件，要求在法律教育中严格遵守习近平总书记的指令，坚决反对“三权鼎立”“司法独立”“宪政”等“西方错误观点”，这好像是在给两会敲警钟。

关于二中全会审议的『党和国家机构改革方案』，香港媒体报道最重要的是要对国安系统进行重大变革，或设中央内务委员会，纳入公安部国安部；或强化中央领导办公室，并由习的亲信王小洪亲自挂职。这样以来，总书记本人将一统刀把子。二中全会2月28日闭幕，关于机构改革的细节公报没有披露，但强调了国际环境“严峻复杂”，国内改革发展稳定任务“艰巨繁重”，因此要“更好统筹发展和安全”，“坚决维护国家安全和社会稳定”。

公报还讲到“世界进入新的动荡变革期”，中国发展“进入战略机遇和风险挑战并存”，“不确定难预料因素增多”，“必须准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验”。“经济恢复的基础尚不牢固，各种超预期因素随时可能发生”。

观察人士分析，透过这一笼统的概述，字里行间流露出习近平主持的二中全会对前景有种很重的不安全感，用词用句都围绕强化稳定和国家安全展开，并称中国发展面临各种意外因素。习近平过去曾用“黑天鹅”“灰犀牛”形容超预期事件。

如何应对不确定或者不安全因素，二中全会公报强调“党的领导”。而且，为了配合二中全会和即将召开的“两会”，党刊『求是』3月1日发表习近平去年三月题为“新时代党和人民奋进的必由之路”的讲话 ，讲话的核心内容是“坚持党的全面领导’是坚持和发展‘中国特色社会主义’的必由之路”，而“中国特色社会主义是实现中华民族伟大复兴的必由之路”，习近平还说：“办好中国的事情，关键在党、关键在全面从严治党”。中央社分析，『求是』杂志选在此刻发表习近平的这篇旧讲话，被认为有呼应『党和国家机构改革方案』通过的意味。而这一方案已被外界解读为中国“强党弱政”时代的来临。

在二十大把一切权力抓到手中，开启第三任总书记任期的习近平，在为两会布局，任命新政府成员以及机构变革方面考虑第一的似乎仍是中共政权的永续，或用习氏语言的另外一种表述，“保江山守江山”。如何才能做到江山永固，只有强化党的领导。而党的领导，说白了就是习近平的领导，就是栗战书所说的“定于一尊”。二十大以来，直到刚刚闭幕的二中全会，都在不断地强调全党要好好理解“两个确立”的决定性意义，用意十分清楚，就是要全党维护习近平至高无上的地位。

在2月28日召开的中共中央政治协商会上，习近平本人更是直接强调了上述内容，他说，“要全面贯彻新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟‘两个确立’的决定性意义，增强‘四个意识’、坚定‘四个自信’、做到‘两个维护’；要坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路，坚持党的领导。”唯一不同的是在“要全面贯彻新时代中国特色社会主义思想”一句去掉了“习近平”三个字。

在习近平的谋划和布局中，一切都围绕不断地巩固党的权力展开，而且，他要把这一切不断地告诉全党，只有他领导的党，才能领导中国的“伟大复兴”。人民日报2月27日头版头条发表『人民江山』长文，也是在配合二中全会和未来的两会，文章重复“人民就是江山，江山就是人民”，历数习近平的伟大功劳和“我将无我”的忘我精神，通篇的用心似在于把江山—人民—党的领袖牢牢地绑成一个“三位一体”。文中还举出习近平领导防疫的例子，从“人民至上，生命至上”，“一个也不放弃”的高度去强化领袖与人民，领袖与江山的关系。问题是，国内外普遍认为习近平的动态清零为中国造成了巨大的人道和经济的灾难，许多人批评他那样做其实是为了保权，为了在二十大顺利连任，“人民至上”不过是说辞。习最后被迫放弃毫无效果且已失控的清零，短短两个月，染疫暴增，死亡人数成谜，网上有人讽刺：“领袖意志至上，人民生命至下”。而用在这里的“守江山”与封建帝王的“坐江山”又有何不同呢？

有分析认为，保江山“永不变色”的确是习近平的重大忧患，因为他想在毛之后开辟持久掌权甚至终身掌权的先例。但是，在这么长的一个时间过程中，尤其在他登台以来本以为“东升西降”“中国可以平视世界了”，反而国内外环境对中国越来越不利的形势下，内部自然难免暗流涌动，习近平在二十大报告中称大党“更需要愈大愈惧，愈强愈恐的态度”，这是在告诫全党还是泄漏了自己内心的不安？而中纪委书记李希在中共二中全会前大喊“坚决清理门户”，“真正做到让党中央和习近平总书记放心”，更是意味深长。

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