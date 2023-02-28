中共20届二中全会指各种超预期因素随时可能发生

中国两会

2023年中国全国人大会议将于3月5日在北京人民大会堂举行，2月28日闭幕的中共20届二中全会将向全国人大会议提交『党和国家机构改革方案』。

为中国全国“两会”定向的中共20届二中全会28日闭幕，会议通过向两会“推荐”的国家机构领导人员建议名单以及『党和国家机构改革方案』，但并未披露细节。会议公报却强调中国进入“不确定难预料因素增多的时期”，“经济恢复的基础尚不牢固”，准备迎接“惊涛骇浪”。

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中共20届二中全会引起关注的是『党和国家机构改革方案』，尤其对其中的国安系统的变革外界多有分析和预测。香港『明报』日前报道，被称为“刀把子”的中国公安部与国安部可能将通过机构改革不再隶属国务院，而归属为新成立的“中共中央内务委员会”，这个委员会将由将由现任公安部长、习近平亲信王小洪主管。『星岛日报』则援引分析，“党和国家机构改革方案”将改革及整合国安体系功能，其中，现行的国家安全委员会办公室有可能“高调走向前台”。

机构改革的具体内容也许到3月5日全国人大召开后逐一明晰，但二中全会会议公报在交代会议事项，公报强调党的领导，“党的二十大对深化机构改革作出重要部署”，肯定二十大以来中央政治局的工作，强调“深刻领悟‘两个确立’的决定性意义”。

公报随后语调一转，强调世界进入新的动荡变革期，中国面临机遇和风险并存形势，进入“不确定难预料因素增多的时期”，“必须准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验。”

关于经济，全会公报也强调“需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大”，“经济恢复的基础尚不牢固，各种超预期因素随时可能发生”。

三年清零之后的中国，经济问题严重，中国去年的经济增长只有3%，为近半个世纪以来最差的表现。中国国家统计局的数据显示，去年，城市就业水平自1962年以来首次出现下降，城镇就业人口减少了840万，降至4亿5931万人。与此同时，人均消费也显现少有的衰退。去年薪资收入增长的幅度是30年来最低。

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