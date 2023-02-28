最新民调：如果中国侵台42%美国人支持美国派地面部队协防台湾

美中台

在台湾台北的蒋介石纪念馆前的自由广场上，每天举行中华民国国旗升旗仪式。图为两名士兵正在折叠国旗。

美国民调机构“拉斯穆森报告”（Rasmussen Reports）日前公布其2月13至15日对美国选民所做的最新民调，受访者就一旦台湾遭中国入侵回答相关问题，结果42％赞成美国派地面部队协防台湾，46％反对；支持美国为此对中国实施经济制裁的比率最高，达79％。

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这次电话民调访问了900人，正负误差在3个百分点。

在支持制裁中国的79％受访者中，选择“强烈”（strongly）支持制裁的达60％；仅12％选择即使解放军犯台，仍反对美方制裁中国，9％回答“不确定”。

如果以美国两大党的政党倾向区分，共和党受访者中，有40％支持美国在台湾动用地面部队，民主党有51％，中间选民为38％。

以军种区分，63％支持美国派空军协防台湾，24％连派空军也反对，13％回答不确定；64％支持美国派海军协防台湾，23％连派海军也反对，选择不确定的同样是13％。

前述回答反映出美国社会现况，亦即对战争的厌恶。选民虽支持以军事介入方式支持，但未必包括动用地面部队，较限于派军机和军舰，而非美国大兵。尽管美国民主党及共和党均对北京都抱持强硬立场，但倘若解放军犯台，美国民众显然倾向以经济制裁等方式回应，而非介入战事造成美国子弟兵伤亡。

由于中国是个拥有先进军队的国家，与中国作战的任何国家皆必须投入巨大的人力物力。有鉴于此，预想到美方军事介入的伤亡，就会驱使美国人反对介入武装冲突。

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