欧洲议会禁止员工手机下载TikTok

欧洲/抖音/网络安全

路透社援引欧盟一名官员周二表示,欧洲议会决定,基于安全理由,欧洲议会将禁止其员工手机下载中国智能手机短视频社交应用程式TikTok。欧洲议会是继欧盟之后又一个禁止下载抖音的欧洲官方机构。

路透社报导,这名欧盟官员表示,这项禁令对于能登入欧洲议会电邮系统和其他网络的私人手机也适用;他并说,这项决定可望即将公布。

欧盟委员会和欧盟理事会上周都已宣布,禁止员工手机下载TikTok,凸显欧洲方面对中国字节跳动公司拥有的TikTok及中国政府可能借此搜集用户个资以谋取自身利益日益忧心。

中国方面经常否认有此意图。

美国国会参议院已禁止员工的公务手机下载TikTok;印度也禁用中国的抖音应用程式。

加拿大周一刚刚通过类似决定。加拿大政府宣布,禁止在政府装置上使用北京短视频应用程式TikTok,加拿大认为这个社群媒体平台对隐私和安全存在"令人无法接受"程度的风险。

此举凸显愈来愈多游说团体反对北北京字节跳动(ByteDance)这款社群媒体应用程式,理由是担心这家公司与中国政府关系密切并掌握全球用户数据。

美国国会于2022年12月通过法案,禁止在联邦设备上使用TikTok。

美国的教育机构,如波伊西州立大学(Boise State University)、奥克拉荷马大学(University of Oklahoma)、德州大学奥斯汀分校(University of Texas-Austin)和西德州农工大学(West Texas A&M University)等学校,也都禁止在学校设备和Wi-Fi无线网络使用TikTok。

美国的德州、马里兰州、阿拉巴马州和犹他州等超过25州已下令禁止雇员在政府设备上使用TikTok。

另外,台湾也限制公部门的资通讯设备及所属场域使用TikTok和其他一些中国开发的应用程式App,并于2022年12月对TikTok展开调查,原因是这款社群媒体应用程式涉嫌在台非法经营。

