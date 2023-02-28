美国亚太助理国务卿康达指北京"拿对话当筹码" 称美国致力助台防卫

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美国国务院亚太助卿康达2月28日周二出席国会听证会，他批评中国拿双边对话当筹码，频繁动用经济胁迫手段。他表示，美国国务院正积极研拟方案对抗中国胁迫，也致力协助台湾打造"不对称战力"。康达并称，受到美国制裁的中国"长沙天仪空间科技研究院有限公司"，曾向俄罗斯僱佣兵组织瓦格纳集团提供乌克兰的卫星图像。

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中央社报道，美国众议院外委会周二以"对抗中国侵略的世代挑战"为题召开听证会，邀请美国国务院主管亚太事务助卿康达（Daniel Kritenbrink）、商务部次长艾斯特维兹（Alan Estevez）等多位官员出席作证。

中国高空侦察气球1月底入侵美国领空，引发美国各界指责，美国国务卿布林肯因此延后访问中国行程；双边关系紧张加剧，北京仍拒绝让美中防长对话。

针对布林肯何时才会访华，康达表示，中国气球入侵美国领空的行径不负责任，令人无法接受，布林肯认为如果当时访问中国，双方无法进行广泛议题讨论，决定等待条件允许再择日出访。至于所需条件，康达说，美方会做判断，决定适当的时机点。

康达也批评，中方有时会拿双边沟通管道当筹码，作法令人遗憾。

众议院外委会民主党首席议员米克斯（Gregory Meeks）在听证会上关切中国对台湾、立陶宛等经济胁迫作为。他询问康达，国会能提供哪些额外协助，让行政部门在支持盟友对抗胁迫上有更多弹性。

康达表示，中国经济胁迫是一大威胁，未来挑战只会越来越严峻。北京把对外关系"武器化"的意图越来越明显，包括经济交流，美国深感关切；除近期的立陶宛，澳洲、日本、菲律宾等多国都曾受害。

康达说，国务院正积极研拟一系列工具手段，应对中国经济胁迫。他以立陶宛为例指出，美方透过提供出口信贷及筹组贸易团来协助立国，盼未来能与国会合作，进一步发展对抗工具。

康达表示，美国行政部门致力履行"台湾关系法"下对台义务，协助台湾维持自我防卫能力；光在去年，国务院通知国会13批对台军售案，是20年以来最多。

他说，拜登政府专注为台湾打造"不对称战力"，双方都认为这是维持吓阻力及台海和平稳定最有效方式。

康达并在听证会上表示，对中国正考虑向莫斯科援助致命武器一事，美国及盟友均表示非常担忧。他同时指出，早前被美国财政部列入制裁名单的中国卫星公司"长沙天仪空间科技研究院有限公司"（Spacety），曾向俄罗斯僱佣兵组织瓦格纳集团（Wagner Group）提供乌克兰的卫星图像。

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