美国芯片法案生效"确保美军获得尖端半导体供应"

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美国商务部2月28日周二在一份声明中称，旨在振兴美国半导体行业的芯片法案正式生效，美国商务部长雷蒙多表示：芯片法案旨在维护美国国家安全，确保美军获得尖端半导体供应。

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法新社消息，美国商务部将在今年6月底开始受理390亿美元半导体制造补助方案申请。周二颁布的"芯片法案"（CHIPS Act）并针对在美国建造芯片厂提供25%的投资税收抵免，估计价值总额240亿美元。

美国出台的芯片法案的目标是恢复美国在这一战略产业中的优势地位，而目前芯片生产主要集中在亚洲，而韩国和台湾公司的制造大部分在中国进行。

美国商务部在雷蒙多周二在新闻发布会上表示，该法案主要是继基于维护美国的国家安全，目标是确保生产最尖端芯片的公司设在在美国本土。

为了确保这一点，法律规定政府援助的多项标准，包括企业的战略选择。获得政府补贴的企业在未来十年内将不能在“受到质疑的国家”高科技领域进行新的投资。

拜登政府想办法要让半导体制造生产重返美国，芯片法案是其中核心一环。而这项行动的成功与否，关乎美国能否达成在全球市场保持领先中国的目标。

方案规定，企业如果想从规模520亿美元的美国半导体制造与研究扶植计划争取到补助资金，须同意限制其在中国这类国家扩大半导体产能的能力。

雷蒙多说，争取到补助的企业，将被要求签署协议，同意在赢得补助后的10年内，必须限制自身在中国等有疑虑国家扩大半导体产能的能力，也不能与"受到质疑"的外国实体从事任何联合研究或技术授权行为，只要是涉及敏感科技。

路透社报导，根据美国商务部说法，申请到超过1亿5000万美元直接资金补助的企业，"如果有任何现金流或收益超出申请方的预估值，且超出幅度高于商定的门槛，将必须把其中一部分与美国政府分享"。

另据中央社援引华尔街日报报道，美国商务部长雷蒙多接受"华尔街日报"专访时还表示，"芯片法案"扶植美国半导体制造，将让美国国防部能确保取得获补助工厂生产的尖端半导体，这也确保美国业界能供应军方现代武器系统所需的先进芯片。

报导指出，美国军事与国家安全官员扩大参与相关事务，鉴于美中竞争升温，以及新冠疫情期间暴露出供应链弱点，引发美国决策层担忧国家已对进口芯片过度依赖。

其中对台湾的芯片供应依赖格外引起美国官员担心。因为台海如果发生军事冲突，恐怕会打乱先进半导体的供应，进而影响依赖这类芯片的制造企业。

雷蒙多受访时表示，促进美国芯片发展的芯片法案，同时也是国安措施，因为美国90%以上先进制程芯片购自台湾，形成"国家安全漏洞"，不能再持续下去。她说："每一件精密军事设备、每一架无人机、每一颗卫星，都仰赖芯片。"

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