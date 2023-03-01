两会前 中国工业数据官报小阳春

中国/经济

根据中国官方今天公布的一项指数显示，中国制造业活动在 2 月份以十多年来最快的速度扩张，打破了预期。

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由中国国家统计局公布的数据说，中国制造业采购经理人指数 (PMI) 从 1 月份的 50.1 飙升至 52.6，超过了活动扩张和收缩的 50 分界线。PMI 远超分析师预测的数据只为 50.5。路透社今天报道称，这是自 2012 年 4 月以来的最高统计数。

由于严格的新冠病毒清零政策封锁和随后的广泛感染，中国在 2022 年录得近半个世纪以来最糟糕的年份之一。随着高度传播的 Omicron 在全国蔓延，清零限制措施在 12 月突然解除。

现在由于投资者对中国经济前景持更加乐观的看法，全球市场为 PMI 的数据欢呼雀跃，亚洲股市和澳元扭转了早些时候的跌势，离岸人民币走强，油价也应声上涨。

市场预计本周末召开的中国两会年度会议将设定经济目标并选举新的政府经济官员。官方 PMI 刚好在财新/标准普尔乐观的私营部门指数发布之前发布。

上周五，中国央行预计，尽管外部环境仍然“严峻复杂”，但 2023 年国内经济应将普遍回升。

包括制造业和非制造业活动在内的综合 PMI 从 52.9 升至 56.4。

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