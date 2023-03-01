两名路透记者被冒名接触中港异见团体 欲取白纸运动和香港社运资料

香港/政治

被用作伪冒身分的两张记者证, 右上角是假冒记者与巴丢草的部分对话 2023年3月1日

两名路透社分别驻中国和上海的记者，被人盗用其个人资料和证件开立社交平台帐号，并由去年11月后期开始，藉此接触海外的中国社运人士和香港团体，套取白纸运动的行动资料。上述社运人士估计，事件与中国政府人员有关。香港记者协会谴责有关欺骗行为，直斥手法卑劣，要求假冒者停手。

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根据路透社周二报道，被盗用身分的是该社上海分站主任 Brenda Goh和驻港记者Jessie Pang(彭)，伪冒者以她们的资料开设 Instagram 和 Telegram 帐号，加入不同群组，事件因有人用彭姓香港记者身分向身在澳洲的异见政治漫画家巴丢草接触并套取资料而揭发。

综合巴丢草在推特发帖内容和路透社报道，至少有三人被假冒者接触以套取资料，而假冒者是以记者的证件和报道为佐证，取得群组成员信任。当中，本身是「文宣中国」成员的巴丢草上周六(25日)指，有人声称是路透社的Jessie接触他，向他索取「中国文宣组」官方脸书专页「公民日报」的联络。巴丢草觉得她的提问和用词奇怪，於是要求她在认证帐户上确认其身分，但对方表示帐号由路透社管理，她无法管控，并向巴丢草发来彭的记者证。不过，有关记者证已於1月底到期，经求证，才发现假冒事件。

巴丢草披露事件後，不时通告有关中国各地因不满封控措施而激发的群众活动的社交平台群组「加速翻车新闻社」表示，去年11月後期开始，一名声称是路透社上海站主任的Brenda Goh以类似手法与一名群组管理员联络，建立互信後曾欲预先获得抗议活动资料。群组公布，有伪装记者「对年轻活动抗议者进行报道取材，来试图获取信息打入内部。」经内部清查，「所幸截止到目前并没有造成任何实质性的信息泄露或人员抓捕」，因为加入「白纸矩阵」者须遵守不透露自己个人资料和查问他人身分的准则，以尽量避免卧底渗透，但群组仍公开为审查漏洞致歉 。

另一个名为「烛火」的网上群组翌日亦发布消息，指自2月4日以来，彭姓香港记者不时接触他们，欲套取群组的快闪行动的敏感细节和下一步计划，但由於管理员心生疑窦而未有披露。

巴丢草：香港团体亦被接触 团体称伪冒记者事涉国保

以时间和相关组织的性质推断，伪冒者欲套取的，应是白纸运动的资料 。去年11月底，中国部分城市出现罕见的反政府示威，抗议当局因清零政策而推行严苛的防疫封控措施，其间有人喊出「习近平下台」等口号。而公民日报和加速翻车新闻社均积极参与有关消息的传播。其後，中国虽突然宣布撤销实施了近三年的清零政策，但共未停止秋后算账，有参与抗议活动者被当局拘押。

事件揭发後，伪冒者删除自己的帐号，所有相关对话亦被清空。路透社表示，不知道背後的假冒者身分，而涉事两名记者的帐户亦没有被骇的迹象。

不过，涉事的中国海外人士均剑指中国安全系统。巴丢草认为，事件似是中共为打压中国异见人士的 tg社群而作；「公民日报」则估计，事涉中国政府；「加速翻车新闻社」昨(2月28日)更在路透社的报道下发帖，称「目前确认的是伪装人员为扬州国保魏一洋参与了此次事件的过程，目测有3-4名人员分别扮演不同的角色。」

而巴丢草昨日更在推特回应说，有关假冒者亦曾接触香港的团体。他没有披露相关团体的资料或名称。

事後， Instagram的母公司回覆路透社称，已下架假冒者的帐户；Telegram丶中国外交部丶互联网信息办和公安局都没有作出回应。而路透社发言人则表示，正调查假冒该社记者和盗取该社记者证件一事，并会采取适当行动。

香港记者协会昨午发表声明，指高度关注事件，并谴责有关欺骗行为，指藉此骗取受访者信任，手法卑劣，要求有关人士立即停止，并促请未移除有关假帐号的社交媒体平台及早行动，又提醒大众在回应敏感问题时，须核实及确保记者身份。

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