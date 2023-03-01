中国学生猛涌澳大利亚 一席难求

澳大利亚/中国留学生

澳大利亚开放边境，中国取消清零，中国与澳大利亚贸易战似乎要销声匿迹，都促使成千上万的中国留学生再次涌至当地。新的问题是，澳大利亚几乎全境的学校，学生宿舍都一床难求。供不应求下，学生住宿费用飙升。

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路透社今天举一名张姓中国留学生为例说，对于即将前往澳大利亚一所顶尖大学就读的中国学生 Zoey Zhang 来说，在澳大利亚寻找住处一直很艰难，以至于她甚至考虑过“露宿街头”。而且和张姓学生一样，在北京1 月份出人意料地宣布他们必须回到校园学习才能让他们的教育在国内得到认可之后，约有 70 万名在海外留学的中国学生陷入困境。

这引发了各地住房严重缺“席”，哪怕全球房地产市场都在努力应对飙升的租金也吓不倒。澳大利亚的危机就更为严重，因为它的学年是从二月开始，而不是像北美和欧洲那样从九月开始。

澳大利亚新南威尔士大学在 2020 年之前迎来了四分之一的中国学生，该大学表示其校内住宿已满，并且正在翻新大学公寓以出租给外国学生。悉尼大学也有四分之一的学生来自中国，该校发言人表示，校园附近的 2,400 张宿舍床位已被占用，并已与第三方供应商预订了另外 700 张，并与酒店协商折扣以适应涌入的学生。

在 2020 年之前，中国学生约占澳大利亚每年 400 亿澳元（270 亿美元）外国教育收入的 40%。由于与新冠疫情相关的边境限制，这一比例缩小到不到四分之一的市场，不仅该市场本身减半，外交关系恶化也是原因。

路透社引述 AMP Capital 多元化基础设施信托的董事总经理 Brad Williams 表示，中国的重新开放引发了床位供应问题，这对投资者来说是一个“欢迎信号”。澳大利亚最大的专用学生宿舍运营商 UniLodge Australia 的首席执行官托马斯·约翰森 (Tomas Johnsson) 表示，一些开发商甚至支付更多费用以加快建设速度。

由此，生财之道广开思路的中国学生，因此创新出现代人寻“席”的业务，文字图像并上，也有赚钱。

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