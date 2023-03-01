中国遭指加大对在华记者监控骚扰

中国/外国记者/新闻自由

根据在中国的外国新闻记者俱乐部今天报告说，在中国的外国媒体在2022年遭到严格的控制，包括受到广泛的骚扰和持续的监视。新冠病毒疫情的清零措施更加大对外国记者限制与监控。

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据中国外国记者俱乐部(FCCC)今天在发表年度报告中说，去年，近一半的外国记者尽管"按照中国的标准并不构成健康风险"，仍然因卫生和安全原因被勒令离开或被拒绝进入中国某个地方。类似比例的记者报告说，在2022年的某个时候，他们的手机健康卡出现问题，使他们无法出行。

近40%的人还表示，他们的消息来源中至少有一人因与他们交谈而受到骚扰、拘留、审讯或负面影响打压，而45%的人称他们的中国同事也受到了类似的官方压力。

在2022年的大部分时间里，中国保持了一些世界上最严格的清零卫生限制措施，然后在12月初突然终止取消清零。

据外国记者俱乐部说："中国国家施加的一系列限制、持续的数字监控以及对中国消息来源和同事的持续骚扰，意味着在中国，真正的新闻自由仍然面临障碍。

外国记者俱乐部的调查结果是基于对总数是166中的102个成员的调查，这些成员代表了30个国家和地区的新闻机构。

由于中国法规，中国的独立媒体几乎不存在，而那些由国家支持的媒体则受到严格审查。

法新社说，在记者无疆界组织的2022年媒体自由指数中，中国在180个国家中排名第175位。

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