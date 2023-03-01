美媒：习近平计划加强党对中国金融监管机构的控制 李强或丁薛祥挂帅

中国/金融监控

中国共产党在 20 年后重振高层经济监管机构的计划表明国家主席习近平将推动加强对金融部门的监管，这是习近平和政府更广泛收紧控制的一部分措施。据两位知情人士告诉路透社，习近平在 10 月份破天荒地获得了第三个领导任期，他计划重新组建中央金融工作委员会(CFWC)，该委员会将直接受党中央领导。

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习近平计划重振中国金融监管机构以加强党的控制。路透社今天还引述知情人士说，恢复该委员会的决定可能会在全国人民代表大会 (NPC) 年度会议后公布。全国人大将于周日开始会议，届时将确认习近平选定的新一届经济领导人名单。

据当时的官方媒体报道，中国中央金融工作委员会于 1998 年在江泽民任期内引入，为共产党在中央银行和金融监管机构中发挥作用，但不影响它们的业务。它于2003年解散。

两位消息人士称，CFWC 将由中国七人政治局常委中的一名成员领导，其中一位消息人士称，即将上任的总理李强或丁薛祥是主要竞争者。

中国的金融部门由中国人民银行 (PBOC)、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会监管，内阁的金融稳定与发展委员会处于最高地位。但这些都是政府机构，而不是党组织。根据拟议的新结构，共产党将对经济和监管机构起到指导作用。

据经济学人智库经济学家徐天辰表示：“情况与第一次成立CFWC时大不相同。”在江泽民时代，官方媒体谈到需要确保党与政商责任的分离。在习近平的领导下，党的作用更为普遍。徐天辰称，“总的来说，最高领导层对金融业的情况不是很满意，问题与国有金融机构的政治立场有关，”徐天辰说，共产党内高级官员批评称他们的指令没有得到正确执行。

路透社引述分析人士表示，如果 CFWC 重新获得包括决定经济政策方向在内的职权范围，中国人民银行可能会失去更多其本已有限的独立性。

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