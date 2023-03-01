卢卡申科今会习近平 普京与侵乌战阴影如影随形

乌克兰战争/白俄罗斯/俄罗斯/中国

白俄罗斯总统卢卡申科今天在中国北京与中国国家主席习近平会见。据法新社称，卢卡申科称赞白俄罗斯与中国的友好关系，在乌克兰的战争以及白俄罗斯是否参战攻打乌克兰有疑点大背景下，该会晤备受关注。

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据法新社今天自北京报道称，卢卡申科是俄罗斯总统普京的坚定盟友，此次为期三天的国事访问是在北京上周发表名为乌战和平文件总结中国对战争的中立立场之后进行的。中国被西方批评为自入侵开始以来没有公开谴责莫斯科，在这份文件中中国特别呼吁尊重国家主权和和平谈判。

中国显示正在寻求在乌战中发挥调解作用，并强烈否认美国和北约关于中国正在考虑向俄罗斯提供武器的指控。

在今天稍早与中国总理李克强的会晤中，卢卡申科说，对于北京和明斯克来说，"没有任何议题被排除在合作之外"，根据白俄罗斯总统府官方网站上的描述，卢卡申科称，"我们所做的一切都是为了我们的人民--白俄罗斯人和中国人的利益。双方关系将继续如此。"

根据白俄罗斯总统府账户随附发表的一段视频，李克强告诉卢卡申科，习近平将在今天周三下午与卢卡申科会面，继续规划双边关系的发展。

在抵达中国之前，卢卡申科曾向官方新闻机构中国新闻网称中国国家主席习近平是他的一位 "老朋友"。这位白俄罗斯领导人还对中国关于乌克兰战争的文件表示欢迎，他说这是 "中国和平外交政策的见证，也是一个新的、独特的步骤，将在全世界产生广泛影响"。

据法新社，自俄罗斯入侵乌克兰开始以来，习近平已多次与普京通话，但尚未与乌克兰总统泽连斯基通话。

白俄罗斯与乌克兰和俄罗斯有领土接壤。然而，白俄罗斯在财政和政治上非常依赖俄罗斯。去年，白俄罗斯允许俄罗斯军队通过其领土，对乌克兰领土发动侵略军事攻击。

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