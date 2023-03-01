安娜涅翠布柯亚洲巡回演唱台北场遭抵制取消

台湾/俄乌战争

台湾的「国家交响乐团」(NSO)邀请世界当红女高音安那涅翠布柯在3月5日访问台湾举行音乐会，但民进党立委宣称，安娜是俄罗斯总统普亭的好友，不应该出现在台湾的国家音乐厅。台湾文化部随后表示，「台湾对于战争的态度，是没有模糊空间的」。在政治压力下，NSO随后宣布，取消3月5日安娜涅翠布柯在台北的音乐会，今天(1日)中午起开放民众退票。

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安娜涅翠布柯是当红女高音，也是以古典音乐家身分入选美国时代杂志年度全球百位最具影响力的第一人。她在俄罗斯出生，但2006年就定居奥地利，并取得奥地利国籍。

俄乌战争爆发时她没有在第一时间谴责普亭，一度遭古典乐坛封杀，纽约、慕尼黑等地纷纷取消她的演出与唱片制作。但去年三月，她发表声明「明确谴责」俄乌战争、强调「不与俄罗斯领导人结盟」后，她的世界巡回演出就陆续恢复了。

有台湾民众认为「艺术归艺术、政治归政治」，观众可透过买票自己决定；但在台湾的乌克兰人则强烈抗议，民进党立委王定宇及前立委林浊水等，也在脸书表达反对。

对此，台湾文化部表示，尊重NSO身为行政法人的专业自主，但也强调「台湾对于战争的态度，是没有模糊空间的」。国家交响乐团(NSO)随后在官网贴出声明，宣布取消3月5日的这场音乐会。

不过安娜涅翠布柯去年发表谴责俄乌战争的声明后，早已不是欧洲古典乐坛封杀的名单，这次亚洲巡回演唱，香港和东京也没有取消，据了解，NSO对这次台湾的反弹声浪感到讶异。

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