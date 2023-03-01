欧盟议会下令禁用抖音

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欧洲议会决定禁止中国社交网络TikTok进入该机构的工作设备，理由是数据安全问题，此前欧盟委员会也有类似举措。

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据欧盟议会主席Roberta Metsola和秘书长Alessandro Chiocchetti决定，从3月20日起，TikTok应用程序不能再在欧盟工作设备上下载，存在与使用，所涉设备包括电脑、手机或平板。

据欧盟议会官员通过“议会创新和技术支持总局”（DG ITEC）周二晚间向其8000多名官员和工作人员发布的一封信中说："在那一天，从议会的电脑上访问抖音的互联网将被封锁。信中还 "强烈 "建议欧盟议会机构的员工，以及当选代表和议会助理从他们的个人设备中删除TikTok。

欧盟委员会上周四宣布，欧盟工作人员最迟在3月15日前卸载该应用程序。代表27个成员国的欧洲理事会也将采取类似措施。

据Tiktok发言人周三表示，这些决定是 "被误导的，是基于错误的观念（......），是基于恐惧而不是事实"。抖音集团要求与该行业的其他公司一样，享有 "正当程序和平等待遇"。

TikTok的母公司字节跳动ByteDance是中国公司，由于担心中国政府可能获取世界各地的用户数据，该运用在西方受到越来越多的审查。

在美国，白宫周一命令美国联邦机构在30天内禁止TikTok进入其设备。美国约有20个州已经对自己的雇员采取了类似的行动。而在国会，正在讨论的一项法案甚至可能导致在美国全面禁止抖音应用程序。美国立法者认为抖音应用程序是对美国国家安全的威胁。

法新社说，自周二以来，加拿大政府已经禁止在官方提供给员工的移动设备上使用TikTok，理由是对隐私和安全的 "风险水平不可接受"。在欧盟，字节跳动ByteDance正在接受爱尔兰隐私管理局的调查，涉嫌违反欧盟数据保护法（GDPR），涉及处理儿童个人数据和向中国转移数据。

而丹麦议会周二宣布，它已要求议员和所有工作人员从官方提供的移动设备上禁止TikTok应用程序。

TikTok曾在11月承认，中国的一些员工可以访问欧洲用户的数据，并在12月承认员工曾使用这些数据来追踪记者。但抖音集团坚决否认中国政府对其数据的任何控制或访问。

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