泽连斯基今称准备好与习近平见面

乌克兰/中国/习近平

2023年2月24日，在丹麦哥本哈根的俄罗斯大使馆前，乌克兰总统泽连斯基在名为 "停止俄罗斯对乌克兰的战争 "的示威活动中出现在屏幕上，向人们讲话。

中国国家主席习近平今天在北京会见到访的白俄罗斯总统卢卡申科，中国官方称卢卡申科是中国肝胆相照的朋友。乌克兰总统泽连斯基今天则说，他也准备好与中国合作，并说愿意与习近平会面。战场上，乌克兰今天庆幸胜利熬过冬天，乌克兰的无人机被指向莫斯科以及克里米亚发动打击。

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乌克兰今天为 "击败冬季恐怖 "的俄罗斯密集轰炸而拍手称快，俄罗斯的轰炸使数百万乌克兰人陷入寒冷。基辅的西方盟友逐渐向其提供防空系统，而俄罗斯也减少了俄军攻击的频率和规模。

乌克兰官方周三证实，乌克兰的电力系统已经18天没有受到破坏，预计不会出现停电。

相反，今天，俄罗斯承认在被吞并的克里米亚遭到大规模无人机袭击。

据俄罗斯军队说，派往克里米亚的10架乌克兰无人飞机已经全部被消灭。这是莫斯科连续第二天报告发生无人机袭击事件。克里米亚是俄罗斯在2014年吞并的领土，被用作俄军舰队的后方基地和港口，自战争开始以来已多次成为袭击目标。

前一天，包括莫斯科在内的几个俄罗斯地区首次成为乌克兰无人机的目标。

据法新社说，在外交方面，莫斯科的主要盟友之一，白俄罗斯总统卢卡申科周三在对中国的罕见访问中表示，他 "完全 "支持中国对乌克兰的和平建议。在这份有12点文件中，北京特别敦促俄罗斯和乌克兰进行对话，但也坚持尊重领土完整，并反对任何诉诸核武器的行为。

虽然西方普遍对中国的这种外交干预持怀疑态度，但乌克兰总统泽连斯基表示，他已准备好与中国 "合作"，并宣布他打算也与习近平会面。

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