美国或撤销美国公司对华为的出口许可证

美国/中国/华为

华尔街日报今天引述据知情人士透露，拜登政府正在考虑撤销向美国供应商发放的向中国电信设备制造商华为技术有限公司销售所需的出口许可证；该报指这是美国出于国家安全考虑而更广泛收紧技术贸易的举措之一。

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据署名为Ian Talley / Asa Fitch的该报道，美国可能撤销对华为的出口许可证。由于担心中国可能利用华为的电信技术进行间谍活动，华为此前被列入美国商务部的黑名单。

美国政府此前曾表示，正在考虑不向高通公司(Qualcomm Inc., QCOM)和英特尔公司(Intel Corp., INTC)等公司发放任何新的出口许可证。这一行动将涵盖使用先进的5G技术的产品以及旧有技术的4G产品。高通和英特尔等公司生产智能手机和其他设备所需的芯片。

新举措将更进一步，撤销现有的许可证。日前，由于一个疑似中国间谍气球飞越美国，且有情报显示中国正在考虑为俄罗斯发动的乌克兰战争提供致命性武器，美中紧张关系加剧。

2019年，负责出口管制事务的美国商务部工业和安全局将华为列入商务部的实体清单。工业和安全局公布该举措时给出的理由是潜在的国家安全威胁；列入实体清单是具有惩罚性质的措施，出口商必须获得特别许可才能向该公司出售美国技术。美国官员说，他们担心中国政府可能利用华为的电信技术从事间谍活动。

据该报称，撤销现有许可证可能会对美国芯片生产商产生重大影响，其中的许多公司已获得继续向华为出售老一代手机芯片和其他在全球各地都能买到的处理器的许可。芯片公司此前表示，对此类产品实施限制不利于美国芯片行业，因为这会使芯片公司失去为国内研发提供资金的收入。

根据得克萨斯州共和党众议员Michael McCaul在2021年公布的数据，2020年11月至2021年4月期间，商务部工业和安全局批准的对华为的销售许可涉及价值614亿美元的产品。这意味着，如果现有许可证被取消，可能会有数以十亿美元计的收入受到威胁。出口许可证的有效期通常为数年，规定了一家公司获准出口产品的价值。

不过，一些安全分析人士表示，老一代芯片仍有军事用途，包括用于精确制导炸弹。尽管美国的出口管制措施禁止向俄罗斯提供半导体产品，但此类产品通过中国流入俄罗斯的情况凸显了这一问题的存在。

中国官员多次批评这些制裁措施，并表示中国政府没有在为俄罗斯的乌克兰战争提供物质支持。

随着美中紧张关系不断发酵，美国政府和国会的决策者们正极力弥补他们所说的美国贸易政策中的漏洞；与美国敌对的伊朗和俄罗斯等国以及中国这样的战略竞争对手有可能借由这些漏洞获得西方的技术。

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