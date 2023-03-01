美国联邦调查局称中国实验室泄密可能导致了新冠疫情全球流行

中国/新冠病毒

美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷表示，该机构已经评估，中国武汉一家实验室的泄漏可能导致了新冠病毒疫情在全世界大流行。稍早，美国另一名部委官员作出了相同的评估。但也有美国部委对疫情溯源说法持不确定立场。中国官方斥责美国的说法。

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美国联邦调查局 (FBI) 局长克里斯托弗·雷 (Christopher Wray) 28日对福克斯新闻说：“联邦调查局现在已经评估了很长一段时间，新冠病毒疫情大流行的起源很可能就是武汉的潜在实验室事件。”

据路透社今天报道称，在他发表上述评论之前，华尔街日报周日报道称，美国能源部对中国实验室意外泄漏导致的大流行病的评估信心不足。据《华尔街日报》称，其他四个机构以及一个国家情报小组仍判断大流行很可能是自然传播的结果，还有两个机构尚未做出决定。

白宫国家安全发言人约翰柯比周一表示，美国政府尚未就大流行的起源达成明确的结论和共识。

中国外交部被要求对华尔街日报的报道发表评论，该报道已得到其他美国媒体的证实，中国外交部提到了一份世界卫生组织与中国的一项报告，该报告指出大流行的自然起源，而不是实验室泄漏。

美国联邦调查局 (FBI) 局长克里斯托弗·雷说他目前不能分享该机构评估的许多细节，因为它们属于机密。但他指责中国政府“尽最大努力阻挠和混淆”美国和其他国家为更多地了解新冠病毒疫情大流行的起源所做的努力。

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