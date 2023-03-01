英外相联合国批香港国安法损人权 中港政府斥抹黑

英国/香港/国安法

英国外相祈湛明（James Cleverly）在联合国人权理事会会议上发言，指在《港区国安法》下，有独立传媒结束营运，受香港《基本法》保障的言论及集会自由被侵蚀，包括壹传媒创办人黎智英在内的发声者被捕，再次呼吁香港及中国当局捍卫《中英联合声明》，并落实人权理事会促请香港废除国安法和佛止以煽动等罪名以言入罪等报告建议。

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港府昨(2月28日)午作出回应，形容祈湛明27日的发表的是「不实和偏颇言论」，「直斥(是)纯属政治抹黑和歪曲事实」。发言人重申，英国刻意漠视国安法的实施令港人生活和经济活动重回正轨的事实，肆意诋毁国安法，显然是政治凌驾法律的「卑劣技俩」，强烈敦促英国政府立即停止有关行为和干涉香港事务。

中国外交部驻港特派员公署其后亦表示，强烈不满和坚决反对祈湛明的「谬论」，敦促英方停止践踏香港法治。发言人重申，香港回归後，英方对香港「 无主权丶无治权，也无监督权。英方屡屡把《中英联合声明》挂在嘴边妄议香港事务，纯属歪曲历史和法理的胡搅蛮缠！」发言人质疑，英国在人权问题上劣迹斑斑，何来底气和资格在联合国人权理事会上对他国人权问题大放厥词，敦促英方「立即停止一切干预香港事务的殖民梦呓！」

联合国人权事务委员会去年7月就香港落实国际人权公约的情况发表报告，指《港区国安法》存在明显缺陷，包括定义含糊和可以将案件移交给不是《公民权利和政治权利国际公约》缔约国的中国内地进行调查丶起诉丶审判和执行处罚。 该法落实後已有二百多人被捕，大量民间组织无法开展工作或停止运作，敦促香港政府废除《港区国安法》，在此之前须停止适用该法律。不过，港府不同意报告内容，事後继续以国安法和煽动罪名作出拘控，当中包括在去年11月拘捕已解散的「612人道支援基金」秘书施城威，指他干犯国安法下的「串谋勾结外国势力或者境外势力危害国家安全」罪。包括前立法会议员和荣休枢机陈日君易前已以同样罪名被捕。

另外，祈湛明在会议发言时亦曾提及新疆及俄乌战事。他指出，去年联合国人权事务高级专员已发表报告，指新疆存在任意拘留丶酷刑丶强制绝育及毁坏宗教场所等证据，认为理事会值得进一步作适当讨论，但中方一直试图否认有关发现并阻挠讨论，敦促中国与理事会接触，恪守自愿参与的国际义务。

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