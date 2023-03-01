解决生育少问题 单身女性冷冻卵子提上日程

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中国政协的一名官员表示，在去年中国人口出现 60 年来首次下降后，她将在即将召开的两会上提议允许未婚女性进行卵子冷冻，以此作为促进与保持生育能力的一项措施。

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据路透社今天引述中国政协官员卢维英告诉《环球时报》，她将在即将于 3 月 4 日召开的中国人民政治协商会议（CPPCC）上提议将不孕不育治疗纳入公共医疗保险体系.

来自中国南部海南省的生育医生卢维英说，让单身女性能够冷冻卵子可以让她们“在生育高峰期之前保存卵子。但如果该女性想使用冷冻卵子，她仍然需要先结婚。

目前，中国禁止未婚女性进行体外受精 (IVF) 和卵子冷冻等生育治疗。

卢的建议出台之际，当局正试图通过延长产假、生育子女的财政和税收优惠以及住房补贴等激励措施来提振摇摇欲坠的出生率。去年，中国的出生率创历史新低，为每千人出生 6.77 人。

一些省份已经改变了他们的规定以提高出生率。中国东北部的吉林是中国出生率最低的地区之一，2002 年修改了规定，允许单身女性进行体外受精。

虽然世界上人口最多的 10 个国家中有 9 个正在经历生育率下降，但中国 2022 年的生育率为 1.18，是最低的，远低于经合组织 2.1 的稳定人口标准。中国尚未正式发布 2022 年的生育率数据。

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