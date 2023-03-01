马斯克转贴武汉泄毒文 遭中国官媒怒指砸他在中国的锅

中国/新冠病毒/马斯克

特斯拉执行长马斯克最近在推特上，转贴武汉肺炎（新型冠状病毒病，COVID-19）是起源自于中国武汉实验室的文章后，中国官媒《环球时报》撰文斥责马斯克，怒质问：“马斯克，你这是在砸中国的锅吗”？

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据自由时报今天引述消息报道称，特斯拉执行长马斯克（Elon Musk）最近转武汉外泄病毒贴文，中国官媒跳脚质问。

该报称，日前1名美国推特用户的文章引发关注，该篇文章指控美国白宫首席医学顾问佛奇（Anthony Fauci）资助了武汉实验室，对美国国会撒了谎，该名用户质疑：“现在FBI和能源部都得出了新冠病毒来自武汉实验室的结论，这是不是意味佛奇资助了新冠病毒的研发？”而马斯克则转发了该篇贴文，并写上：佛奇是通过生态健康联盟（EcoHealth）这个中间组织进行的。

据《环球时报》评论则控诉，尽管有些人认为，马斯克的言论没有直接点名中国，只是攻击佛奇，但马斯克转载的贴文几乎都在将新冠病毒的来源和中国挂钩，这些言论被敌视中国的美国右翼和反华媒体，不断用来作为栽赃中国的素材。

据该报道，美国媒体《CNBC》的报导指出，中国官媒的文章标题，是指马斯克恩将仇报。特斯拉在上海拥有超级工厂，而中国也是特斯拉的第2大市场。

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