两会前被强行旅游成惯例 胡佳忧无法为病父送终

政治

亚洲 – 继去年12月丧母，中国知名异议人士胡佳的父亲因为胰腺癌末期正在医院全身插管，生命垂危。但“两会”召开在即，胡佳依惯例又要被当局带离北京旅游，他担忧将因此无法见到父亲最后一面。

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中国异议人士圈近日传出上述消息。苏雨桐2月28日在推特发文指出，去年北京封城期间的12月20日，胡佳的母亲在多年病痛折磨后离世。还未从悲痛中走出的胡佳，现在又面临老父病重入院的打击，胡父现在全身插管，生命垂危，胡佳希望能照顾病危的父亲；然而两会在即，胡佳将“被强行旅游”，也许无法再见父亲最后一面。

北京异议人士王荔蕻1日联系了胡佳，得知胡父胰腺癌末期，疼痛非常，已经到了临终关怀阶段。她推文痛斥：“现在有关部门还要因为避两会带胡佳离京？！有没有人性啊！让胡佳留在他临终的父亲身边你们会死啊？”

中国海外民间组织“人道中国”理事王剑虹推文指出，胡佳父亲胡承林1957年在清华大学土木工程系读三年级被打成右派。胡佳小时候跟父亲长大，父亲被派到湖南去做危险的高空体力劳动，有时把他关在屋里，有时背着他爬高空。胡老先生患胰腺癌晚期，躺在临终关怀医院病房里，随时可能进入弥留。

据美国之音报导，近日有网友透过网路电话会议方式向胡佳表示慰问和祝福。胡佳回应说，两会期间若不得不离开北京，最放心不下的是病重的老父亲。

根据美国之音整理网友提供的谈话录音内容，胡佳表示，他的父母都是1957年的右派，所以这一辈子受了不少的苦。疫情期间受到医疗挤兑、封控造成的各种影响，都影响到他父母的正常的健康和寿命。

胡佳表示，10年前的2013年3月14号，应该是两会结束的那一天，他被刑事传唤到了公安局，在那里面遭到殴打，当时应该是（习近平）登基的日子。现在就是一个新的概念的登基了，因为这是前所未有的性质。（当局）肯定会严密地控制他的自由，也不可能在北京呆着。

他指出，这已经形成将近20年的惯例，每到两会都需要离开北京。除了在疫情最严重的2020年的两会期间，那一次就控制在家里，除此之外都离开北京。

胡佳说，因为父亲病危，即便他走也希望尽量拖后，多待在父亲身边。可是他觉得，再怎么争取的话，起码提前一天走是肯定的，也许两天。但是这几天他要求，如果父亲真的陡然病危要回来。因为除了他女儿以外，这是他最后一个亲人了。

胡佳说：“我要是出去以后，我爸突然病重，甚至病故的话，我没有办法在他最后的那几个阶段去医院去抢救、陪伴，或者没有见上最后一面，这个就太痛苦了“。

中国两会将在本周召开，全国政协会议4日登场，全国人大会议5日开幕。

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