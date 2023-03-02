再有国际赛事播错香港「国歌」 今次是冰球 业界承认造成负面印象

香港/政治

香港因应国际体育赛事上播错国歌事件接二连三发生而让体育界订定指引後，仍未能阻止外界把2019年反修例运动的代表性歌曲《愿荣光归香港》作为香港的国歌播放，日前在波斯尼亚萨拉热窝举行的世界冰球锦标赛分组赛中，当地赛会人员又错播《荣光》，经队员即时交涉後已改为播放中国国歌。国际冰总为此致歉，强调是无心之失。香港体育组织承认，一错再错会造成负面印象，促港府与谷哥(Google)再商讨解决方法。

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事缘香港冰球男子队周二(2月28日)深夜在世界冰球锦标赛第三级别赛事中出战伊朗，大胜11比1，赛会於赛後播放国歌时，播错反修例歌曲，在10秒内，有港队成员按新指引要求，作出「T」字手势叫停，并上前与赛会人员反映。赛会在两分钟内透过公开广播系统致歉，并即时播放正确的中国国歌《义勇军进行曲》。大半日後，youtube上有关上述赛事近三小时的整个片段已被下架，但已有超过1.7万人次观看该片段。

港府昨(1日)天获悉事件後，发声明表示强烈不满，又要求中国香港体育协会暨奥林匹克委员会(简称港协暨奥委会)展开深入调查和提交报告。

港协暨奥委会表示，领赛的香港冰球协会早前已按指引向主办机构提供国歌的正确版本，相关运动员和领队已即时及恰当回应，令主办机构迅速更正，反映新指引行之有效。港协暨奥委会已责成冰球会了解出错原因，并向该会提交报告。

主办机构国际冰球总会回覆商业电台查询时就事件致歉，指已向涉事工作人员和义工查问，确定事件是无心之失，强调总会和国际奥委会已采取预防措施，但无法完全避免意外失误。

港协暨奥委会名誉副会长贝钧奇今早在电台节目表示，同类事件一错再错，难免令公众有负面印象。他估计，事件可能与有当地工作人员「贪方便」在互联网搜寻了错误的歌曲播放有关，促请港府继续要求搜寻引擎谷哥把正确版本的香港国歌在搜寻结果处置顶。

港府早前要求谷哥公司把在Google搜寻香港国歌时以中国国歌《义勇军进行曲》置顶，被对方以「无法控制演算法」为由拒绝，至今未有结果。当局表示，近期有再与Google亚太区高层开会，双方同意继续就相关事宜沟通，港府会继续跟进。

贝钧奇又透露，曾有领队按指引坚持从旁监察国歌播放环节，令对方感到不耐烦而发生磨擦，直言不是每项运动都可可以从旁监察播国歌环节。

自去年7月起接二连三出现错播国歌事件後，港协暨奥委会去年11月颁布新指引，要求香港代表参与国际赛事时，领队须把正确国歌交予赛事主办机构并获确认，播歌时须有代表在场监察。新指引发出後，今次是第二次kg1国际赛事中发生错把《荣光》作香港国歌播放事件。

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