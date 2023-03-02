失联的中国投行家包凡被拘留牵涉反腐调查 或是肖建华第二？

中国/打贪/包凡

华尔街日报今天引据知情人士透露，上个月失联的华兴创始人包凡因涉及对其投行一名前高管的腐败调查，目前已被中国内地有关部门拘留。自中国领导人习近平发起大力反腐行动以来，已有数位知名商界人士失联，令中国商界感到不安，这些反腐行动基本是秘密进行的。这其中最知名的人物之一是加拿大籍华裔金融家肖建华，其它一些人在配合调查之后又重新现身。

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华兴资本控股有限公司在2月16日披露，一直无法联系到公司董事会主席兼首席执行官包凡。该公司周日在一份监管公告中说，董事会已获悉，包凡目前正配合中国有关机关的调查。公告未指明是哪些机关。

知情人士称，包凡今年2月被反贪调查人员拘留，涉及华兴资本前总裁、华兴资本香港证券子公司董事长丛林的案件。其中一些知情人士称，丛林之所以成为政府调查目标，与他加入华兴资本前的业务往来有关，丛林去年9月被拘留，导致他后来从该公司离职。

知情人士说，在包凡被拘留之前，中国有关部门曾在几个月内就丛林案的调查约谈过他几次。其中一些知情人士称，调查人员向包凡询问了涉及丛林在加入华兴资本前帮助该公司安排的一笔贷款的可疑交换条件，但包凡未向调查人员提供所需的全部信息。

知情人士透露，包凡是以一种名为“留置”的特殊拘留形式被拘。留置最长期限为六个月，期间被拘人员不得见律师。目前还无法确定中国有关部门是否计划正式逮捕或起诉包凡。

据华尔街日报称，包凡享有中国科技行业“并购之王”之称，他失联的消息在金融和商业界引起轩然大波。华兴资本2月17日确认无法联系到包凡后，该公司股价当天应声下跌28%。

包凡的处境和官方对此事的沉默，令中国的商业精英感到恐慌。一些人担心中共不透明的执法策略将继续削弱国内陷入困境的民营部门，即使在一连串的监管整顿和防疫限制抑制了经济增长之后，中国政府正努力塑造更亲商的形象。

据华尔街日报该报道，自中国领导人习近平发起大力反腐行动以来，已有数位知名商界人士失联，令中国商界感到不安，这些反腐行动基本是秘密进行的。这其中最知名的人物之一是加拿大籍华裔金融家肖建华，他于去年因腐败指控被判处13年监禁，五年前，他从位于一家香港豪华酒店的家中被带走，在没有解释的情况下被秘密遣送回中国内地。

其它一些人在配合调查之后又重新现身。上海复星集团(Fosun Group)董事长郭广昌2015年曾因协助一项未指明的调查被有关部门短暂带走，之后重返工作岗位。同年，香港上市券商国泰君安国际控股有限公司董事会主席阎峰也曾神秘消失，一个月后重新现身。

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