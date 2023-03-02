截水喉：38%驻华外媒接触者被骚扰 较前大增逾两成 FCCC料今年中国采访续难

中国/新闻自由

在新闻自由排名榜处於榜末的中国采访，困难自是不少，但中国政府去年似乎更多地针对记者的消息来源。驻华外国记者协会(FCCC)的调查发现，有38%受访会员表示，消息来源与他们交流後遭当局骚扰丶扣留丶查询或承受其他负面结果，人数较前一年大增22%。

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驻华外国记者协会昨(1日)发表2022年度媒体自由报告，指在华外媒去年不单要面对工作签证迟迟不发以致人手减少之苦，采访时更因严苛防疫限制而受限，至於妨碍正常采访工作的骚扰和监视亦在持续。

上述总结很大程度基於该会的会员调查结果，根据调查，38%受访者指至少一名消息来源与他们交流後承担负面後果，而前年的相关比率仅为四分之一，即上升13个百分点，而翻查去年报告并以实质人数计算，则上升22%；另外，45%受访者的中国同事受到压迫丶骚扰或威吓，较前年的40%上升五个百分点。

另外，31%受访记者表示，其采访或行程因官方压力而取消；56%受访者指出，去年采访时曾被公安或其他官员阻挠。

调查又显示，有近一半的外国记者因「健康」和「安全」理由被勒令离开某地或被拒绝进入采访场地，尽管有关记者以中国标准而言并无健康风险。另外又有近半受访记者表示，曾因当局用以控制市民出行的手机「健康码」问题而无法前往采访地区。

结果，有31%虽然中国今年已取消限制出行的防疫封控措施，但驻华外国记者协会指出，以政府的大量限制措施丶持续的数码监控，以及对中国同事和消息来源的持续骚扰，中国对真正的新闻自由的挑战依然存在。该会续指，所有受访记者均认为，中国未符合国际新闻自由和采访标准。

有关调查在去年12月和今年1月间进行，该会166名来自30个国家和地区的102名会员回覆问卷，人数较前年分别减少14%和两成，原因之一是有过半数媒体原拟派驻中国的新闻工作者未能取得记者签证，而有六成受访记者表示，延发签证与地缘政治紧张有关。协会预料，今年的情况亦不容乐观，因地缘政治而被针对和签证的不稳定性，将令在庞杂的中国采访难上加难。

中国在新闻自由排名榜处於榜末，根据新闻自由组织「无国界记者」的2022年全球新闻自由指数，中国在180个国家中排名第175。

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