日本自卫队与印军首次在日本进行联合空陆军演

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日本航空自卫队和印度空军的运输机联合军演3月1日在航空自卫队小松基地开始。 这是日本航空自卫队和印度空军举行的首次运输机联合演习。日本陆上自卫队与印度陆军也于2月28日到3月2日进行了反恐演习。

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2月28日，印度空军C-171军用运输机和航空自卫队美保航空基地（鸟取县）的一架C-2运输机降落在小松基地。 第一天没有航行，据说双方确定了飞机的状况和飞行航线。

印度空军部队是配合陆上自卫队和印度陆军在滋贺县飨庭野进行的演习来日的。 据航空自卫队称，鸟取县美保基地的C-2运输机和10名自卫队员以及印度空军的C-171运输机和10名官兵参加了演习。

联合演习旨在提高部队的航空运输能力，促进日印之间的相互了解。 演习中，在基地周边空域进行战术运输训练。

迄今为止，航空自卫队和印度空军已在印度进行过两次运输机联合演习，而这一次是首次在日本进行演习。

而在2月28日，在位于滋贺县高岛市飨庭野的演习场，日本陆上自卫队与印度陆军首次进行了联合反恐演习并向媒体展示。

据点在兵库县伊丹驻地的路上自卫队第36普通科连队约190人和印度陆军约40人，参加参加了这场设想在城市地区发生恐怖主义活动的战斗演习。在演习中，在用直升飞机确认了“恐怖分子”占领的建筑物后，两国战士手持步枪冲了进来，同时相互联系，压制了恐怖分子， 建筑物内的爆炸物处理程序也得到认证。虽多次响起似乎是枪声的声响，但陆自表示未用实弹，使用了激光枪“交战”。

两国着眼深化以中国为背景展开的安全合作，自卫队正在推进的与印军的合作。这次反恐演习被称为“达摩卫士”，此次是第4次，由于此前都在印度实施，在日本尚属首次。日本自卫队2018财年至2021财年先后3次赴印开展反恐演习。 这一次演习，从2月17日进行到3月2日。

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