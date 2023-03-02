法专家Roland Marchal 评中俄与西方在非洲的竞争关系

中国/非洲

马克龙出访非洲之际，中国，俄罗斯与西方在非洲大陆的互相竞争关系再度被推上舆论前台，乌克兰战争更使非洲多个国家与西方拉开了距离，预计今年年底将在乌干达举行的不结盟国家峰会将受到国际舆论的高度关注。如何评论中国在非洲的活动？俄乌战争是否正在改变非洲国家与西方之间的关系？法广就以上问题采访了法国巴黎政治学院非洲问题研究专家罗兰·马谢尔（Roland Marchal ）先生。

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法广：非常感谢您接受法广的采访，我们看到在联合国大会多次有关乌克朗战争的投票表决中，许多非洲国家都投了弃权票。与此同时，多年来早已被人遗忘的不结盟运动似乎又重新抬头，年底在乌干达举行的不结盟国家峰会受到舆论的关注，您对此有何评论？如何评论中国在其中的角色？

Roland Marchal：不结盟组织正在恢复他过去的重要性，以前，他的存在主要是由于南非，埃及以及尼日利亚等国的外交活动，而乌克兰战争以及非洲大陆国家在外交上不妥协立场，我们对此可以表示遗憾，因为说到底毕竟是一个国家的主权遭到了另一个国家的侵犯，乌克兰的领土主权是受到联合国承认的，也是受到中国承认的。这是中国外交立场的一大转变。由于非洲国家的立场，不结盟组织正在恢复昔日的光辉，当然，造成此一现象的原因并非是中国，而是那些要同西方保持距离的非洲国家。

法广：中国与俄罗斯两国的外长今年年初都出访了非洲，您觉得在不结盟运动中，两国将扮演什么样的角色？

Roland Marchal：从非洲大陆的解放运动来看，南非执政党非洲人国民大会（ANC）历史上与俄罗斯关系密切，在非洲大陆的解放史上，ANC 与巴勒斯坦解放组织（OLP）历史上是与俄罗斯关系最密切的国家。所以，俄罗斯外长拉夫利夫对南非的访问并不令人惊讶。而中国对非洲的策略往往是一个国对国之间的双边关系。尽管中国也同非盟等机构对话。

法广：中国与俄罗斯两国近年来都扩大了在非洲 的活动，您觉得两国的非洲政策有何不同？

Roland Marchal：：同俄罗斯有所不同的是，中国在非洲大陆是一大重要的合作伙伴国，而俄罗斯只不过是向非洲贩卖武器，除了在矿物业，能源业有一技之长并且向非洲提供瓦格纳民兵之外，俄罗斯在非洲并没有举足轻重的作用，这也是为什么我的俄罗斯同事们要谴责他们的政府的非洲政策的原因，因为这些政策多少有点投机主义的色彩，俄罗斯的非洲政策的最终目的似乎更是要向欧洲施压，因为俄罗斯往往会介入到一些对欧盟十分敏感的国家，因为这些国家同法国在非洲的形象或者同欧盟的移民议题紧密相关。相比之下，中国则是更加低调，这是我在非洲的许多朋友的感觉，我的一位朋友在刚果布拉查维尔工作，今天在那儿中国几乎收购了所有的企业，因为行业不景气，好多企业都抛售，中国企业就大批收购，之后由于外交与经济上的善于处理，因为中国企业不像欧美企业那样，如果不遵守规则会遭受法律制裁，大量的现金可以解决许多问题。再就是，虽然中西方的国家之间在非洲处于竞争状态，但是，这些国家的企业之间却继续频频合作，法国道达尔与中国中海油在乌干达的合作就是一个典型的例子。因为这样可以分担风险，因此共同分享红利，有一部分的工作，对中国企业来说是得心应手，而且劳动力成本低，可以使利润最大量化，而另一部分的工作，技术含量比较高，尽管利润分享，但是，石油开发的主要执行者将是一个西方企业。

法广：中国在吉布提的军事基地并且计划设立航天发射基地，您怎么看？

Roland Marchal ：在中西方竞争的背景下，我并不觉得中国的上述设想有何问题，因为，西方国家也同样在当地设有军事基地。相比之下，我对中国在非洲设立一些私营的安全机构感到担忧，这些组织的目的是要保护在非洲的中国人的利益。

非常感谢法国巴黎政治学院非洲问题研究专家罗兰·马谢尔（Roland Marchal ）先生接受法广的专访。

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