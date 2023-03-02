澳大利亚战略政策研究所：中国在大多领域高新技术表现优于美国

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亚洲 – 总部设在堪培拉的澳大利亚国防和战略政策智囊团3月2日一份报告显示，中国将在44项先进技术中领先37项。《卫报》转引的这个消息显示，中国在所研究的 44 项技术中占据了 37 项，将把美国和主要西方国家甩在身后。 因此，中国将在电池、超音速甚至 5G 和 6G 等先进射频通信领域占据垄断地位。

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根据这项研究，美国仅在少数几个领域具有优势，例如疫苗、计算机或太空发射系统。 调查结果基于关键和新兴技术领域的“高影响力”研究。

该报告的作者写道，“我们的研究表明，中国已经为将自己定位为世界领先的科技超级大国奠定了基础”。 因此，全球排名前十的研究机构将设在中国，并且产生的“高影响力研究文章的数量是美国的九倍”。 在所列的44项先进技术中，中国科学院的绝大部分排名第一或第二。

此外，中国将在迄今为止由美国主导的几个领域建立垄断地位，例如纳米级制造、用于能源的氢和氨以及合成生物学。 据澳大利亚国防和战略政策智囊团介绍，中国在人才引进方面也大放异彩。 因此，在美国、加拿大、英国、澳大利亚和新西兰，“五分之一的高影响力论文是由在美国、加拿大、英国、澳大利亚和新西兰留学后研究人员撰写的”。

最后，关于军备，澳大利亚战略政策研究所表示，可以预见的是，中国在可携带核弹头的高超音速导弹方面取得的令人眼花缭乱的进步。 “根据我们的数据分析，在过去五年中，中国产生了 48.49% 的高影响力研究文章”。 该领域世界排名前十的研究机构中有七家设在中国。

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