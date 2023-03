禁止抖音：美国仍存有争议

美国/中国/抖音

美国国会众议院外交事务委员会通过了一项旨在在美国封禁TikTok的法案,一名共和党议员将TikTok比作“手机里的一个间谍气球”。该法案将提交给由民主党掌控的参议院。据华尔街日报今天报道称,但在参议院面临阻碍。

美国众议院外交事务委员会通过了一项将有效阻止美国与TikTok交易互动的法案。周三,众议院外交事务委员会(House Foreign Affairs Committee)按党派立场以24票支持、16票反对的表决结果通过了《遏制美国技术对手法案》 (Deterring America's Technological Adversaries Act, 简称DATA法案)。该法案将有效阻止美国与这个由中方所有的热门视频分享应用的互动。

该委员会主席、得克萨斯州共和党众议员Michael McCaul称TikTok是中国共产党的“现代特洛伊木马”,他指出,该应用将在北京方面的要求下与中国政府分享用户数据。他指控说:“它就如同你手机里的一个间谍气球。”他指的是美国最近在南卡罗来纳州海岸上空击落的疑似中国侦察气球。

据华尔街日报称,但该法案未来仍面临重重阻力。该法案仍需得到由共和党掌控的众议院批准,然后将提交给由民主党掌控的参议院,到目前为止,民主党人普遍关注的是针对外国应用构成的安全风险的更广泛解决方案,而不是一项彻底的禁令。

众议院外交事务委员会的民主党成员抱怨说,这项立法仓促了,美国海外投资委员会(Committee on Foreign Investment in the U.S., 简称Cfius)正在与TikTok就解决潜在安全风险的措施进行谈判。Cfius是一个跨部门委员会。纽约州民主党众议员、众议院外交事务委员会的最高级别民主党成员Gregory Meeks说:“今天摆在我们面前的这项法案未经审核,而且宽泛到了危险的地步。”纽约民主党众议员Gregory Meeks反对共和党主导的禁止TikTok的立法。

这项立法也遭到美国公民自由联盟( American Civil Liberties Union)的反对,该联盟表示,这个禁令“将侵犯数以百万计每天使用TikTok来表达自己观点的美国人所享有的宪法第一修正案权利”。

据该报道称,虽然在参议院可能面临着来自民主党的阻力,但该法案仍然是全球范围内针对TikTok的一系列行动中的最新一项。

