纽约时报：泽连斯基多次寻求与习近平直接对话无果

乌克兰数月来反复尝试与中国领导人直接对话无果后，今年1月，乌克兰总统泽连斯基派夫人奥莱娜·泽连斯卡前往瑞士阿尔卑斯高山上举行的达沃斯世界经济论坛，执行一项特殊任务。

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泽连斯卡向中国代表团递交了一封致中国最高领导人习近平的信。泽连斯基在信中再次恳请两国领导人进行对话。

泽连斯卡当时对记者说：“那是对话的姿态和邀请，我非常希望这一邀请能得到回应，”

但在习近平与俄罗斯总统普京宣扬两国友谊“没有止境”，而北京又在本周迎来克里姆林宫最坚定的盟友白俄罗斯领导人到访之际，泽连斯基仍未能与中国领导人对话。

尽管如此，即便西方官员愈发担心北京正考虑向莫斯科提供致命性军事援助，泽连斯基的语气依然谨慎。

纽约时报说：虽然遭到北京的冷遇，但与其为敌对乌克兰来说并无多少好处。如果中国向俄罗斯提供军火，可能会让这场持续一年之久的冲突局势发生重大改变，并在这场已经演变为艰苦消耗战的对抗中为俄罗斯提供一条急需的生命线。

泽连斯基上周在基辅的新闻发布会上表示：“我真的很想相信，中国不会向俄罗斯提供武器，我正在尽一切努力防止这种情况发生。”

泽连斯基说：“据我所知，中国历来尊重领土完整，这意味着它应该完全支持将俄罗斯联邦赶出我们的领土，因为这正是尊重主权和领土完整的意义所在。”

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