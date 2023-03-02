美国委员会吁就47人案制裁检察官员 港府称或违法 中方促勿与14亿人对立

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美国国会及行政部门中国委员会(简称CECC)两名跨党派主席发表声明，呼吁拜登总统就香港涉及47人的民主派初选案，制裁负责检控的官员，并特别点名以副刑事检控专员周天行为首的六名律政司人员；又促请国务卿在本月的联合国人权会议上紧急讨论中港人权备受侵蚀的问题。

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香港政府和中国外交部驻港特派员公署对此表示坚决反对，港府扬言，有关言行有干扰或妨碍司法公正的意图，可能构成刑事藐视法庭罪或妨碍司法公正罪。但声明没有交代会否提出检控或如何落实。

本身是共和党众议员的CECC主席史密夫( Christopher H. Smith音译)和身为民主党参议员的联合主席麦基利(Jeff Merkley音译)在47人被捕两周年丶正因《港区国安法》的串谋颠覆罪受审之日发表声明，指他们受审突显香港曾受尊重的法治深受侵蚀和中共严控香港，敦促港府立即撤销47人及其他因国安法提控者的控罪。

二人更就去年该会职员撰写的报告，正式要求拜登总统对参与拘捕和检控47人和其他争取民主人士的香港官员作出制裁。他们更特别点名其中六人，除周天行外，还有其上司刑事检控专员杨美琪丶署理高级助理刑事检控专员（特别职务）伍淑娟丶高级助理刑事检控专员（特别职务）萧启业丶署理助理刑事检控专员（特别职务）罗天玮，以及署理助理刑事检控专员（特别职务）张卓勤。

两位主席更促请国务卿布林肯和国务院在3月举行的联合国人权事务委员会会议上，就中国糟透的人权纪录及其致力打压香港基本人权的情况，提出紧急讨论。根据联合国日程，人权事务委员会现正举行第52次会议，会期将持续至4月4日。

另外，根据美国中文媒体报道，众议院美国与中共战略竞争问题特别委员会主席加拉格尔（Mike Gallagher）同日在国会山举行记者会，呼吁民众不要忘记香港「47人初选案」，指47人只是因为拥有一张选票，并在非官方的立法会选举初选中投票，却被北京视为过分而提控，质疑中共这种极权政体只会接受国家属意的人选。

港府昨(1日)晚以《坚决反对并谴责美国「国会及行政当局中国委员会」的霸凌行径

》为题发文回应，「严厉谴责美国政客企图向一直独立和公正地秉行公义的律政司检控人员施加所谓『制裁』」。发言人重申，检控人员只会根据适用法律和证据提出检控，而司法机关则依法独立行使审判权。发言人指出，发表有意图干扰或妨碍司法公正的言论或行为，可能构成刑事藐视法庭罪或妨碍司法公正罪。

中国外交部驻港公署对CECC主席的声明表示强烈愤慨和坚决反对，敦促美方有关政客立即停止干预香港司法的伪善政治表演。，敦促美有关政客立即停止干预特区正常司法的「伪善政治表演」。发言人认为，「初选」是对香港宪制秩序的严重挑战和对选举制度的严重破坏，涉嫌违反香港国安法，美国政客企图以非法单边制裁恐吓秉公办案的检控官，「其心可诛，其行可鄙」。

发言人形容，美国是最大麻烦制造国，反问它有何资格对他人指手画脚；敦促美国政客立即收回干预香港事务的「黑手」，不要站在正义与法治，以及14亿中国人民的对立面。

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