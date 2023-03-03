中国“两会”将召开…陆金融业被点名 将打击“享乐主义”

政治

亚太 – 中国一年一度的“两会”将于本周召开，但消息指出，中国国家主席习近平将重建由党中央领导的中央金融工作委员会，并打击中国金融业和银行家们的享乐主义。

广告 继续浏览后续

然而“两会”举行前，根据彭博社报导，中国的银行家们被告知要端正心态，清理他们“享乐主义”的生活方式，并要求他们停止照搬西方的方式。这些指示是中共中央纪律检查委员会（中纪委），上周发表的一篇长达3500字评论的部分内容，这表明习近平将加强党对金融体系的控制。

中纪委2月23日发表名为“坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战”的评论指出，要破除“金融精英论”、“唯金钱论”、“西方看齐论”等错误思想，整治过分追求生活精緻化、品味高端化的享乐主义和奢靡之风，纠治金融业“潜规则”和不正之风，剷除破窗效应、法不责众心理和攀比心态。

文章还强调，中纪委将严肃查处破坏政治纪律和政治规矩的问题，严肃惩处对党不忠诚、不老实、阳奉阴违的“两面派”、“两面人”，和搞政治团伙、小圈子、利益集团的腐败分子，清除党内政治隐患。

中纪委这篇文章也说，未来中共将加大对影子股东、影子公司、“政商旋转门”、“提前筑巢”、“逃逸式辞职”等新型腐败和隐性腐败的查处力度，坚决斩断权力与资本的勾连纽带，在金融、央企领域形成惩治腐败的有力震慑。

彭博社分析，这对习近平来说是一个关键时刻，因为他试图控制60兆美元金融部门的风险，对资本外流实施更严格的控制，控制债务水平并排除风险行为，同时他又试图恢复和管理与美国关係持续紧绷的经济影响。

与此同时，中国金融业正因为华兴资本创办人包凡的失踪而风声鹤唳。包凡在过去十年中监管了一些美国最大的科技交易。华兴资本称，包凡正在配合中国当局进行一项未指明的调查。此外，本週中国最高检察院以涉嫌收受巨额贿赂、滥用职权和内幕交易等罪名，起诉招商银行前行长田惠玉。

总部位于伦敦、专注于中国的研究公司伊诺多经济（Enodo Economics）的首席经济学家乔伊列娃（Diana Choyleva）说：“习近平仍然坚持一种经济模式，即党对经济的各个方面，都拥有最终控制权。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅