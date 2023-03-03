余茂春被造「汉奸」跪像 前反华智囊：要买下这媚俗的共产主义宣传品

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来自中国的美国前国务卿办公室首席中国政策顾问的美籍学者余茂春，在前总统特朗普(中国译作川普)任上推动强硬对华政策，有网民骂他是汉奸，近日，更有中国民众仿效南宋奸相秦桧跪像而铸造余茂春跪像，引起网络围观，到今(3日)早已有超过170万次浏览量。余茂春在推特笑说，称要买下这「共产主义宣传媚俗品」(this piece of communist propaganda kitsch)；激得造像者说要与余「斗争到底。」

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秦桧是南宋宰相，被指谋害抗金名将岳飞，后人在纪念岳飞庙宇铸造秦桧夫妇跪像，供人唾骂。但网上流传的余茂春跪像，只是摆放在一个看似工地的地方，并非公开让民众观赏。

根据在抖音上流传的片段，约3呎高的余茂春跪像挂着一个牌子，开始便写上「当代秦桧，『汉奸』第一人」。接着是余的简单生平，称他是「美对华霸凌政策的背後『操刀手』，为美涉疆，涉藏，涉台等一系列恶毒反华出谋划策。」结论是他「背叛家国，数典忘祖。」

网民对此反应纷纭，有称「造得好」，但更多是调侃。中国媒体人黄章晋说，「很好玩」，并质疑铸造者为何不为其家乡乡民记恨的千万贪官王芃造像，他又怀疑这铸像「看似自发，实际还是中央骂谁我骂谁」。网民「不害」回应说，「没把余太弄过来团圆，说明还是有进步。」另一地点显示在日本的网民则笑说，造跪像「大概就成了中国人精神胜利的巅峰，毕竟这些人活着的时候，中国人对其是一点办法都没有。」身处海外的媒体人曾铮在网上直言，虽说给中共骂意味你做对了事，但这跪像还是让她感到难过。

余茂春昨(2日)在推特回应说，为历史之故，他想「买下这件共产主义宣传媚俗品」。

接着写上「大笑」的网上潮语「LOL」(laugh out loud)作结。

跪像出资者或铸造者的「胡天墨」看后再发帖，指余茂春的回应反映他「居然不以为耻，反以为荣。他的这种厚颜无耻让我更有勇气，我要继续和他斗争到底。」他又不忘让网民络他转发和点赞集气。网上资料指「胡天墨」是河北曲阳的自由职业者，在抖音开设「斗.汉奸」专号。

被美国前国务邸蓬佩奥称为他应对中共挑战的想心成员的余茂春，美国总统换人後卸下首席中国政策顾问一职，转当哈德逊研究所高级研究员和胡佛研究所客座研究员。去年12月，中国外交部宣布对余茂春等两个美国人实施制裁，报复美方制裁两名西藏官员。余茂春当时回应称，制裁是「中国人民的敌人所授予的荣誉勋章」。

快将60岁的余茂春，在安徽省东部出生，成长于重庆，经历文革。文革后于1979年参加高考，以重庆市永川中学文科状元之名入读南开大学历史系。毕业后前往美国留学，毕业后留美执教，并为持不同政见者发声。特朗普执政后，余茂春成为蓬佩奥的首席中国政策和规划顾问，倡导把中国人民和中共分开对待，对特朗普的对华政策有重要影响。受中共批评的余，2000年被其母校将他名字从校园石碑上铲除，又有片段指其故乡家族以其为「汉奸」而将他「逐出族谱」。

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