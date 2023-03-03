关于中国考虑为普京战争提供致命援助的情报来自俄政府官员

据美国全国广播公司（NBC）3日报道，熟悉情报的两名现任和前任美国官员称，最初的美国情报显示，中国正在考虑为俄罗斯在乌克兰的战争提供致命性武器援助，这是从俄罗斯政府官员那里收集到的信息。

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美国官员们说，白宫在与其他消息来源和盟友核实了初步情报后，公开警告中国可能向俄罗斯提供武器供在乌克兰战场使用。随后，美国官员花了数周时间从其他情报来源以及提供更多信息流的盟友处证实这些信息。这些官员在不愿透露姓名的情况下讨论了敏感的情报问题。

多条情报表明：中国正在考虑向俄罗斯提供包括弹药和大炮在内的致命性援助，这在拜登政府官员中引起了警觉，特别是考虑到北京的这一举动可能会改变战争的态势，使其对莫斯科有利。

一位美国政府高级官员说：“在中国注入武器和平台的推动或帮助下，俄罗斯军队在军事上更具杀伤力，也更有能力。” “这将对乌克兰人民不利。”

包括美国国务卿布林肯和中央情报局局长伯恩斯在内的拜登政府高级官员都曾公开表示，对情报真实性具有信心，并警告中国不要向俄罗斯提供致命的军事援助。

而中国否认正在考虑向俄罗斯提供致命性援助，称美国的指控是“虚假信息”。

美国官员指出，他们没有看到任何迹象表明中国采取了这一步骤或决定采取这一步骤。

﻿在周四的白宫新闻发布会上，美国国家安全委员会发言人约翰·柯比被问及拜登政府认为中国对可能向俄罗斯运送武器的态度有多认真。

柯比回答说：“我们实际上不知道，” 柯比补充说，美国认为中国没有将其从桌上撤下，但也没有看到任何证据表明北京正朝着向莫斯科提供致命性援助的方向发展。

当就此事联系白宫国家安全委员会时，他们拒绝置评。

熟悉情报的官员说，最初的情报对于中国正在考虑向俄罗斯提供哪些具体系统或装备含糊其辞，包括他们是否可以提供现有商用无人机以外的无人机。第二位美国高级官员说：“对于中国在这方面的认真程度，有不同程度的信心。”

伯恩斯周日在哥伦比亚广播公司（CBS）新闻节目“面向全国”的采访中承认，公开发布信息的决定是为了阻止中国决定向俄罗斯提供致命性援助。伯恩斯说：“我们相信中国领导层正在考虑提供致命装备。”他补充说：“布林肯国务卿和总统认为，非常重要的是要弄清楚这样做的后果是什么。”

报道说，美国政府内部曾就解密和公开发布部分情报进行过一些讨论，但官员们决定不这样做，至少目前是这样，因为用于收集信息的来源的敏感性，以及因为拜登政府向中国发出不要向俄罗斯提供致命性援助的信息的目标，就目前而言，似乎已经奏效。

美国指责中国正在考虑向俄罗斯提供致命军事援助之际，北京提出了结束乌克兰战争的拟议和平计划。

拜登总统和其他美国高级官员表示，该提议是片面性的，只会让俄罗斯受益。但乌克兰总统泽连斯基表示，中国参与一项潜在的和平计划“不是件坏事”。

拜登政府的一些官员认为，中国最近发出的信号表明，它可能会在乌克兰战争中不再观望，并以某种方式卷入其中，这是在最近采取行动加强其在亚洲的联盟之后，旨在削弱美国的企图。

其他官员警告说，中国尚未就是否更多地参与进来做出任何决定，实际上仍然保持自一年前战争开始以来的相同立场。

“在有些问题上，我们知道我们不可能意见相同，”一位美国高级官员在谈到拜登政府与中国的关系时说。“我们想做的是，特别是当涉及到乌克兰时，我们希望这是一个我们确实观点一致的领域。”

这位官员说，拜登政府的目标之一是让中国认识到“俄罗斯不能杀害无辜的乌克兰人民，任何人都不应该帮助他们这样做。”

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