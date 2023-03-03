台湾内部报告称总统选举前要警惕中国的魅力攻势

台湾/中国

台湾一家安全机构在一份内部文件中称，台湾政府认为，随着台湾为不到一年的总统选举做准备，中国将再次对各界发起魅力攻势，以影响民意。台湾近日将有数十位各地里长组成的代表团前往中国访问，此前台湾佛教界代表团也前往中国，并受到中国统战高官接见。

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台湾在总统选举前要警惕中国的魅力攻势，中国将台湾视为自己的领土，长期以来对台湾采取胡萝卜加大棒的方式，以可能采取军事行动威胁台湾，同时接触那些中国认为服从北京观点的人。

随着台北和北京逐渐恢复因新冠病毒疫情大流行而中断的旅行联系，台湾安全官员预计中国将重新启动一项影响力运动，该计划过去包括台湾政客自费前往中国大陆的旅行。

一家负责调查中国在台湾活动的台湾安全机构在一份机密报告中表示，从本月开始，该活动的重点将是邀请台湾“意见领袖”访问中国。

路透社看到了这份机密报告的副本。

该机构在二月份的报告中援引情报信息说：“中国共产党正在制定今年与台湾的交流计划。各涉台机构将逐步恢复对各级台湾人访问大陆的邀请。”

随着台湾总统大选将于明年 1 月举行，台湾当局担心北京可能会试图挑起对蔡英文总统政府的敌意。

中国拒绝与台湾执政的政府对话，认为蔡英文是分裂主义者，因为蔡英文拒绝接受北京长期以来的立场，即中国和台湾都属于“一个中国” 。

蔡英文拒绝中国的领土主张，并表示只有台湾 2300 万人民才能决定他们的未来。但蔡英文一再提出与北京进行会谈。

中国从未放弃使用武力来控制台湾，近年来加大了向台湾施压，要求台湾接受中国的主权，包括在台湾附近举行定期军事演习。

预计北京将试图利用其运动影响公众支持对“统一”或至少对建立更密切关系持更开放态度的政党。

据一名调查此事的台湾安全官员告诉路透社，“他们可能希望台湾人支持某些支持与大陆建立更密切经济关系的政党。”这位不愿透露姓名的官员表示，中国可以邀请政治和商业领袖以外的一系列人士，希望能悄悄宣传中国政治意识形态。该官员称，“交流项目可能以体育、文化或商业的名义出现，但我们担心的是私下里说的是什么。”

该报告没有特别指出台湾认为可能成为竞选目标的个人或政党，但北京与主要反对党国民党有长期接触，国民党传统上倾向于与中国保持密切关系，但国民党强烈否认亲北京。

国民党副主席夏立言上个月访问北京与中国高级官员会面，国民党表示此行将“有效缓和紧张局势”并改善沟通。

同样在上个月，一群中国官员三年来首次访问台湾，参加在首都台北举行的文化活动。身为国民党高级成员的市长将万安对他们表示欢迎。国民党表示，政府已批准官员的访问，并一直呼吁努力与北京“破冰”。国民党也否认反对派是中国努力的目标。

国民党在给路透社的一份声明中说：“为什么只说这是北京针对反对党的单方面‘魅力攻势’？” “就连美国也鼓励台海两岸交流与和平对话。” 国民党说执政党未能采取主动缓和紧张局势和改善沟通，让国民党去做。

报告称，台湾安全机构正在密切监视台湾的各种中国团体，包括负责从贸易到旅游等问题的中国准政府组织，以及中国学生。

路透社说，另一位台湾高级安全官员表示，台湾应该“高度警惕”中国为推动统一而做出的努力。这位官员说：“他们正在寻找绕过台湾当局的机会之窗。”

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