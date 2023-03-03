李克强将做最后一次政府工作报告

政治

亚洲 – 中国全国人大会议即将在周日开幕，也将是李克强最后一次发表政府工作报告，为10年任期正式画上句号。去年中国“两会”记者会上，李克强曾说，今年是本届政府的最后一年，也是他担任总理的最后一年。

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路透社报道， 李克强被替换将标志着中国政治一个引人注目的时代的结束，当时两个有着截然不同的家庭背景以及看似不同的世界观的人担任了两个最高职位。 在李克强之后，只有习的手下才会成为众人瞩目的焦点。

路透社表示，人大会议厅里的任何人都不太可能公开表明自己内心的想法。路透社表示，如果坐在讲台中央的不是习近平，而是李克强，现今的中国会有多么不同。 本世纪初，事情看起来有可能变成另外一种景象，李克强——而不是习近平——成为最高领导人。 过去十年的另一个显着特征是，一位曾被视为有竞争力的政治家最终成为了共产党领导层中的二号人物，几乎没有表现出对习近平在任期间积累的越来越大的权力有任何抵抗的迹象。 他自己为此也付出了沉重的代价。

另据台湾联合新闻网报导，中国知名律师陶景洲也在社交媒体推特上传相关影片，配文“克强总理2日好像是与国务院工作人员最后一次合影留念。”截至周五下午3时，该影片观看次数已破89万次。

该段影片随后被中国关键意见领袖（Key Opinion Leader）李勇转发，在微博写下：“今日，他与本届国务院领导人一起，向国务院办公厅全体干部800余人合影告别。”

影片可见李克强笑著和现场人员挥手致意，群众报以热烈掌声，并大喊“总理好”。有几台摄影机跟著李克强拍摄，随后李克强走向座位，与国务院全体班子成员与工作人员一起拍摄“毕业照”。

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