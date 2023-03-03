法国专家：“中国坚信自己将成为乌克兰战争大赢家”

法国专家谈中国

欧洲 – 中国在联大投弃权票之后又推出“关于政治解决乌克兰危机的中国立场”。《费加罗报》记者罗南·普兰雄 (Ronan Planchon)3日专访了蒙田研究所亚洲顾问顾德明先生( François Godement )，了解中国是否有资本在俄乌战争中扮演调节冲突的核心角色。顾德明先生认为，中国提出的乌克兰和平计划把事情搅乱了，许多国家开始希望与北京保持沟通。

广告 继续浏览后续

按照顾德明先生的看法，结束乌克兰战争靠中国政府推出的和平方案是不可能的，这一和平方案仅仅反映了中国想占据世界主导地位的野心。蒙田研究所亚洲顾问顾德明先生介绍说，此项和平计划回述了中国自俄入侵乌克兰以来的一贯立场。中方一直用的是“乌克兰危机”， 不使用战争的说法，也不谈论俄罗斯扮演的角色。那么如何尊重一个国家的领主权和领土完整，没有实质内容。谈及”安全保障“，双方都要求有安全保障，俄罗斯也有他的要求。

和平方案中唯一细节谈到了核能：拒绝使用核武器，拒绝攻击民用核电站，拒绝使用其他大规模杀伤性武器。中国一直这么说。

如果拒绝使用核武器确实对俄罗斯提出警告的话，那么我们不要忘记，中方从没有提到占领和轰炸扎波罗热核电站，而且中国的宣传反而指责美国在乌克兰维持化学和生物武器实验室！

法国汉学家表示，德国舆论特别担忧核安全。德国总理舒尔茨在去年10月访华时表述了他的立场，这是他访华的重要成果。我们可以说这是欧洲人获得的有限保障。其余的都没有什么新意，都是此前表述过的立场。

《费加罗报》记者问：既然中国在联大投了弃权票，之后为何又提出和平计划，这其中真正的意图是什么？我们是否可以理解为北京希望成为冲突的核心角色？

蒙田研究所亚洲顾问顾德明先生( François Godement )认为，中国的目标是在结束冲突上表明其立场，这将取悦那些不支持乌克兰的国家。 这一立场可能成为联合国大会决议的主题，以反击西方国家的决议。法国专家表示，只有当俄罗斯彻底败下阵来才可能对中国特别不利。

记者问：中国希望给自己树立一个中立调解人的形象，而越是这样，中国反而越会给别人感觉是在支持俄罗斯入侵乌克兰，不是这样吗？

顾德明先生回答说，冲突相关者不能完全忽视中国调解的可能性，如果美国和欧洲与乌克兰一起履行这一职能，中国甚至可能扮演俄罗斯信使的角色。 如果俄罗斯满足于说这个计划“备受瞩目”但时机未到，那么泽连斯基总统则宣布他想与习近平会面。 此外，波兰声称中国不能充当调解人，而只是唤起“值得肯定”的一面。 哈萨克斯坦也称该计划是“可取的”。

顾德明先生还表示，法国总统马克龙 4 月份的北京之行定会包括乌克兰的内容。 不过，这并不代表法国支持中国的提议。 与此同时，德国总理舒尔茨承认“不应该对中国抱有任何幻想”，中国不会放弃对俄罗斯的支持的。而拜登则肯定中国出面调解结束这场战争的想法是“不合理的” 。总而言之，中国提出的乌克兰和平计划把事情搅乱了，许多国家开始希望与北京保持沟通。

法国记者最后问：在中国经济面临困境，尤其是清零政策失败及对俄罗斯默认的支持，孤注一掷会不会让中国“失去一切”？

蒙田研究所亚洲顾问顾德明先生回答说，恰恰相反，中国自认可以“赢得一切”。 他分析说，新冠疫情似乎突然而迅速地过去了。 强劲复苏的经济初步迹象还撑得住。 许多国家 - 当然以德国为首 - 很难想象再去制裁中国。因为制裁俄罗斯已给德国和欧洲一些国家带来了种种困难。 顾德明最后表示，乌克兰战争并没有直接动员美军介入其中，因会带来武器库存问题。如果再与中国发生冲突，可能会触发更多的困难。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅