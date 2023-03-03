法新社如是解说今年中国两会

中国/两会

从本周末开始，来自中国各地的数千名代表将聚集在北京，启动一年一度的重大国家立法会议，即所称 "两会"。虽然各代表不太可能就已经由执政的中国共产党预先批准议案进行很大程度上被控制的投票，但是，这两会提供了对中国政治运作及当局优先事项的一瞥。观察家们将关注 "清零"三年后的经济目标、体制变革和政治交易。

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法新社今天列出今年两会一些重大事件单据。首先告知什么是 "两会"？

第一个会议将于周六开始，是中国人民政治协商会议（CPPCC），政协会汇集了约2000名少数民族、宗教、商业、体育和艺术等各界代表。政协成员里过去曾包括前NBA篮球运动员姚明和香港演员成龙这样的名人，因而吸引了很多人的注意，但实际上他们没有什么份量。他们的作用充其量是提些政策建议，而这些建议往往没有什么下文或效果。

真正的 "两会 "更是全国人民代表大会（NPC），这个中国式立法机构有大约3000名成员。本届会议将于周日在北京开始。人大三分之二的成员来自执政的中国共产党。

人大作为一个报备的登记处，将要表决的大多数提案都是由党的中央最高委员会事先决定。

法新社分析两会有多重要时说，中国正小心翼翼地确保在这场盛大的两会不发生任何令人尴尬的事件，尽管中国共产党垄断了权力，但共产党仍然把两会作为向中国人民提供答案的证明。

为了两会，人民大会堂被整修一新，管制交通，工厂因要蓝天而被关闭，警察被部署在城市每个角落，政治异见人士被邀请或被迫离开首都去被"度假"。

这也是一年中唯一的一次，中国政治圈里的所有高层人都来到这个地方，两会也成为各种政治主要亮相。

这也是每五年一次任命中国国家主席的场所。今年，习近平预计将成为赢得连续第三个任期的国家主席，他将集在去年10月的共产党全国代表大会上赢得的其他两个关键的党政领导职位于一身。

今年两会将是中国放弃清零政策后的第一次。然而，在会议前夕，媒体将不得不在一家酒店进行隔离，这反映了当局对新冠病毒仍持续关注。

据法新社所说的今年两会主要议题，新冠病毒疫情大流行病后的经济复苏将是许多观察家关注的焦点，因为接受法新社采访的分析师都预测2023年的增长目标为5.3%，这对中国来说是一个较好的数字。

本周第20届中央委员会全体会议结束后发布的一份文件显示，两会将包括对 "党和国家机构改革计划 "的讨论，这让专家们相信，中国安全机构的全面改革正在进行中。

而中国国防预算的公布将提供在台湾海峡的紧张局势和俄罗斯对乌克兰的入侵战争之间，有关中国地缘政治信心的信息。

观察家们还将关注任何宣布关于向关键技术部门分配公共资金的计划，或报告其他各种重大基础设施发展项目。

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