澳战略研究所称中国在某些新兴技术全球竞争中领先美国

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澳大利亚战略政策研究所在跟踪国防、太空、能源和生物技术并发表研究表明，在某些领域，全球排名前十的研究机构全部位于中国。

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据澳大利亚的一项研究称，中国在关键新兴技术的全球竞争中领先美国。这项由美国国务院资助的研究发现，尽管美国在高性能计算、量子计算、小型卫星和疫苗方面的研究处于全球领先地位，但美国通常排名第二。

澳大利亚战略政策研究所警告称，“西方民主国家正在失去全球技术竞争，包括科学和研究突破的竞争。”该报告敦促各国政府加大研究投资。

据该报告，在中国政府计划下，中国在“高影响力研究领域取得了惊人的领先地位”。该报告呼吁民主国家更频繁地合作以创建安全的供应链并“迅速追求战略性关键技术升级”。

据路透社说，澳大利亚战略政策研究所追踪了被引用次数最多的科学论文，据称这些论文最有可能获得专利。它说，如果发现中国的强大研究，中国在 2021 年在高超音速导弹方面的惊人突破就会更早被发现。

据澳大利亚战略政策研究所说，“在过去的五年里，中国产生了全球 48.49% 的关于先进飞机发动机（包括高超音速）的高影响力研究论文，中国并且拥有世界十大研究机构中的七家。”

报告称，在光子传感器和量子通信领域，中国的研究实力可能超过包括英国、美国、澳大利亚、加拿大和新西兰的“五眼联盟”。

澳大利亚战略政策研究所还跟踪了研究人员的人才流动，并提出了垄断风险。因为中国可能会在 10 个领域出现垄断，包括合成生物学，以及电池、5G 和纳米制造。

中国科学院是一家政府研究机构，在所跟踪的 44 项技术中的大多数中排名第一或第二，涵盖国防、太空、机器人技术、能源、环境、生物技术、人工智能 (AI)、先进材料和量子技术。

澳大利亚战略政策研究所说，中国正在利用从海外获得的知识来加强中国的研究，数据显示，五分之一的中国顶尖研究人员在五眼联盟国家接受过培训。

该研究建议通过签证筛选计划来限制非法技术转让，并转而支持与安全盟友的国际合作。

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